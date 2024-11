Trabzonspor'un olağan genel kurulu

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan, "Hem ekonomide hem sahada başarılı bir Trabzonspor'u inşallah bu dönemde tüm camiamıza izlettireceğiz." dedi.

Hayri Gür Spor Salonu'nda gerçekleştirilen ve yarın yapılacak seçimle tamamlanacak genel kurulun ilk günü sona erdi.

Kulüp başkanı Ertuğrul Doğan, genel kurulun ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada, görevde bulundukları 20 aylık süreçte kulübün ekonomisi anlamında ciddi hamleler yaptıklarını söyledi.

Bu hamlelerden 6 ay içerisinde sonuçlar almaya başlayacaklarını vurgulayan Doğan, "Sportif anlamda geçen sezonu biz üçüncü tamamlamıştık, bu yıl da iyi başlamadık. Sportif anlamda camiamıza mahcup olduğumuzu daha önce de söylemiştim, bugün de tekrarlıyorum. İnşallah sayın Şenol Güneş ile beraber bu sürecin önüne geçeceğiz. Hem ekonomide hem sahada başarılı bir Trabzonspor'u inşallah bu dönemde tüm camiamıza izlettireceğiz." diye konuştu.

"İşimiz sahanın içini kolaylaştırmak"

Doğan, gelecek 3 yıl için hem ekonomik hem de sportif planlamalarının hazır olduğunun altını çizerek, şöyle devam etti:

"Altyapıda sayın Güngör Şahinkaya, teknik direktörümüz Şenol Güneş ile çok başarılı günler geçireceğimize inanıyoruz. Biz onların önünü açmak için her türlü hamleyi yapacağız. Daha önce de söylemiştim, saha çok bizim işimiz değil. Bizim işimiz sahanın içini kolaylaştırmak. Yani ben sportif bir adam değilim, iş adamıyım. Dolayısıyla Trabzonspor'un görevli teknik adamı kimse, onlara destek anlamında biz elimizden gelen her şeyi yapmaya devam edeceğiz. Dolayısıyla futbolda son söz sayın Şenol Güneş'in, akademide son söz de sayın Güngör Şahinkaya'nın. Biz de onların önünü açmak için her türlü hamleyi yapacağımıza söz verdik. Yönetim kurulunun asıl işi budur."

Trabzonspor'un geliri ile gideri arasında yaklaşık 50 milyon avroluk fark bulunduğuna dikkati çeken Doğan, şunları kaydetti:

"Borç azaldı, arttı konusu var. Çok basit bir hesapla iki yıllık faizi koyduğunuz zaman, kur farkını da koyarsanız şu anda normal şartlarda bu ekonomik hamleler yapılmasa Trabzonspor'un borcu 12 milyar lira seviyelerinde olur. Genel kurulda ilginç bir şekilde dinledik bazı şeyleri. Denetlenme konularından bahsi geçti. Sayın genel müdürümüze de bugün söylemiştim bu konunun üzerine bas diye, biz geldiğimiz günden beri tüm şirketlerimize kendi inisiyatif ve talebimizle bağımsız denetim kuruluşları değerlendirsin. Bunları da açıklıyoruz. Biz SPK'ye bağlı bir şirketiz. Bizim en ufak bir şekilde SPK normlarının ve bu ekonomik normların dışında hareket etmemiz teknik olarak da mümkün değil. Böyle bir şey yaptığınız zaman da raporlara yansımaması da mümkün değil. Dolayısıyla bu paralar geldi mi, gelmedi mi konusu sürekli gündeme geliyor."

Doğan, bu konuların daha nasıl anlatılabileceğini bilmediğini belirterek, şu değerlendirmede bulundu:

"Papara konusu var konuşulan. Anlaşmamızda da açıkladığımız gibi bu yıl sonuna kadar paranın büyük miktarını alacaktık ki aldık. Resmi olarak da hem SPK raporlarına hem bağımsız denetçi kurulu raporlarına hem de Trabzonspor'un denetim kurulu raporlarına yazılmış vaziyette. Bunun dışında ne yapmamız lazım bilmiyorum. Bedelli sermaye artırımları konusu var. Bu da SPK ile beraber gerçekleştirilen, her şeyin halka açık bir şekilde yapıldığı ve arada bankaların olduğu ve gelen gelirlerin de blokeli olarak Bankalar Birliği borucundan düşülüp kapatıldığı bir süreç. Biz yapılan eleştirileri saygıyla karşılamakla beraber, yaptığımız tüm işlemleri tek tek tüm Trabzonsporlulara anlatmaya devam edeceğiz üzerine basa basa. Bu bizim görevimiz."

"Önümüzde ciddi vergi borcu var"

Trabzonspor'un şu andaki en önemli konusunun ekonomi olduğunu vurgulayan Doğan, "Önümüzde çok ciddi bir vergi borcu var, faizleriyle beraber 2 milyar lira seviyelerine yaklaşan. Bunun üzerinde bir çalışma yürütüyoruz. Çünkü bugün 2 milyar gözüken vergi borcu, seneye 3 milyar olduğu zaman ve gelen vergilerle 4 milyarı bulduğu zaman insanlar şunu soruyor, 'Bu borç nasıl buraya gitti?' En basit mantıkla yüzde 56'dan faiz yiyoruz. Nasıl biz kendi işlerimizde, kendi ticaretimizde bu faizleri ödüyorsak Trabzonspor Kulübü de bu faizi ödediği için borcu haliyle artış gösteriyor." dedi.

Doğan, 6 ay içerisinde projelerinden en az 2-3'ünü bitirmek istediklerini belirterek, "Eğer bunları yapabilirsek yani önümüzdeki yıl içerisinde artık borcu çok daha yönetilebilir, belki de sıfırlanmaya yakın bir Trabzonspor'u tüm Trabzonspor camiasına hediye edeceğiz." diye konuştu.

Kulübün, 31 Aralık'a kadar ciddi bir ödeme yükünün bulunmasına ilişkin de Doğan, "Ben anlatmıştım. Bu hem UEFA'nın hem TFF'nin Finansal Fair Play ile ilgili yaptığı yaptırımları nedeniyle önemli. Sadece Trabzonspor için değil, tüm diğer kulüpler için de geçerli. Çok büyük çapta ödemeleri aralık sonu oluyor son iki yıldır. Bizim de Trabzonspor olarak 30 milyon avroya yakın bir ödememiz var. Takdir edersiniz ki 30 milyon avro, geldik bir ay önce proje yoktu, 'Bir ayda proje geliştirdik, 30 milyon avroyu kasaya koyduk' diye bir şey olmayacak. Ama bir şekilde bu işin altından çıkılacak." ifadesini kullandı.

"1-2 oyuncu hakkında konuşuyoruz"

Ertuğrul Doğan, transferle alakalı bir soruya da şu yanıtı verdi:

"Transfer konusu sayın Şenol Güneş'in vereceği kararla alakalı. Sayın Şenol Güneş bu konudaki taleplerini bildirdikten sonra ki 1-2 oyuncu hakkında konuşuyoruz şu anda. Trabzonspor Yönetim Kurulu bunları hızlı bir şekilde yerine getirmeye çalışacak. Taraftarımızı, oradaki sabırsızlığı anlıyorum. Ama inanın bizim de en çok isteğimiz bu. Biz de çok sıkıntılı süreçler geçiriyoruz, biz de çok üzüldük, taraftarımız da çok üzüldü. Ama sayın Şenol Güneş'le beraber biz bu işlerin altından kalkacağımıza inanıyoruz. Son söz sayın Şenol Güneş'in. Net kararlar verildikten ve oyuncularla görüşüldükten sonra kendisi bu konudaki açıklamaları yapacaktır."

Genel kurulun ikinci gününde yarın başkanlık seçimi yapılacak. Ertuğrul Doğan'ın konuşmasının ardından başlayacak oy verme işlemi, saat 16.00'da sona erecek.