Trabzonspor'un Nwakaeme'nin Sakatlığı Hakkında Açıklama

Trabzonspor Sağlık Kurulu Başkanı Doç. Dr. Ahmet Beşir, Kocaelispor maçında sakatlanan Anthony Nwakaeme'nin sağlık durumu hakkında bilgi verdi. Nwakaeme'nin sol uyluk arka adelesinde yırtık, kanama ve yaygın ödem tespit edildiği açıklandı.

Trabzonspor, Sağlık Kurulu Başkanı Doç. Dr. Ahmet Beşir, Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında oynanan Kocaelispor maçında sakatlanan Anthony Nwakaeme'nin sağlık durumuyla ilgili açıklamada bulundu.

Beşir, "Futbol A Takımımızın, Trendyol Süper Lig'in 1. haftasında Kocaelispor ile oynadığı karşılaşmada sakatlanarak oyundan çıkan futbolcumuz Anthony Nwakaeme'nin yapılan muayene ve MR görüntülemesi sonucunda sol uyluk arka adelesi ve tendonunda yırtık, kanama ve yaygın ödem tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimizce başlanılmıştır" dedi. - TRABZON

