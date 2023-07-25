Trabzonspor'un Mislav Orsic Sakatlığı Şoku

Trabzonspor'a transferiyle taraftarı heyecanlandıran Mislav Orsic, ilk resmi maçına çıkmadan sakatlanarak sezonu kapattı. Camiayı şoke eden sakatlık sonrasında bordo mavili kulüp, Orsic'in sözleşmesini dondurmayı gündemine aldı. Oyuncunun sağlık durumunu yakından takip eden yönetim kurulu, bugün yapılacak ameliyat sonrasında çözüm yollarını masaya yatıracak.

Yeni sezon hazırlıklarını Slovenya'nın Kranj şehrinde sürdüren Trabzonspor'da, idman sırasında Mislav Orsic, altyapı oyuncusu Hakan Yeşil ile girdiği ikili mücadelede sakatlandı. MR'ı çekilen sol kanat oyuncusunun sağ diz bölgesinde ön çapraz bağ yırtığı ve iç yan bağ yaralanması belirlendi. Tedavisine başlanan Hırvat oyuncunun yaşadığı ciddi sakatlık Trabzonspor yönetimini, teknik ekibi ve taraftarı şoke etti. Bordo mavili takımla ilk resmi maçına çıkamadan sakatlanan Orsic'in 9 ay süre sahadan uzak kalması bekleniyor.

Trabzonspor'da Orsic'in sakatlık haberiyle yıkılan taraftarlar arasında, takımdan ayrılmasına rağmen sevilen oyuncu Antony Nwakaeme sesleri yükseliyor. Mahmoud Trezeguet'nin Afrika Uluslar Kupası'na katılmasıyla sol kanadın boş kalma ihtimaline karşılık taraftarlar; yönetime seslerini duyurmaya çalışıyor. Sosyal medyada çağrıda bulunan taraftarlar, Nijeryalı sol kanadın takıma kiralık dahi olsa yeniden dönmesini istiyor. Orsic'in yerine oyuncu arayışındaki Trabzonspor yönetiminin, taraftarın talebine vereceği cevap bekleniyor.