Trabzonspor'un milli kalecisi Uğurcan Çakır'ın dedesi son yolculuğuna uğurlandı - Haberler

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Trabzonspor'un milli kalecisi Uğurcan Çakır'ın dedesi son yolculuğuna uğurlandı

AA - Hasan Taşcan - Spor
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Trabzonspor'un milli kalecisi Uğurcan Çakır'ın vefat eden dedesi Hüseyin Çakır'ın cenazesi toprağa verildi.

Trabzonspor'un milli kalecisi Uğurcan Çakır'ın vefat eden dedesi Hüseyin Çakır'ın cenazesi toprağa verildi.

Dün tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren Hüseyin Çakır için İskenderpaşa Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.

Törene Uğurcan Çakır, ailesi ve yakınlarının yanı sıra Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Trabzonspor Kulübü Genel Sekreteri Ömer Sağıroğlu, bordo-mavili futbolcular Serkan Asan, Dorukhan Toköz ve Hüseyin Türkmen, ilçe belediye başkanları ile vatandaşlar katıldı.

Cenaze namazı öncesi kaleci Çakır ve yakınları taziyeleri kabul etti.

İl Müftüsü Osman Aydın'ın öğle vakti kıldırdığı cenaze namazının ardından Hüseyin Çakır'ın cenazesi, Yomra ilçesinin Ocak köyünde aile mezarlığına defnedildi.

Trabzonspor'un milli kalecisi Uğurcan Çakır'ın dedesi son yolculuğuna uğurlandı

Trabzonspor'un milli kalecisi Uğurcan Çakır'ın dedesi son yolculuğuna uğurlandı

Trabzonspor'un milli kalecisi Uğurcan Çakır'ın dedesi son yolculuğuna uğurlandı

AA / Hasan Taşcan - Spor

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