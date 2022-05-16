Trabzonspor'un, Medical Park Stadyumu'ndaki şampiyonluk kutlamaları drone ile görüntülendi - Haberler

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Trabzonspor'un, Medical Park Stadyumu'ndaki şampiyonluk kutlamaları drone ile görüntülendi

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Trabzonspor'un, Medical Park Stadyumu'nda gerçekleşen şampiyonluk kutlamasını görüntüleyen FPV pilotu Hüsame Battal'ın çektiği görüntüler beğeni topladı.

Trabzonspor'un, Medical Park Stadyumu'nda gerçekleşen şampiyonluk kutlamasını görüntüleyen FPV pilotu Hüsame Battal'ın çektiği görüntüler beğeni topladı.

Trabzonspor'un, Medical Park Stadyumu'nda binlerce taraftarın katılımıyla gerçekleştirdiği şampiyonluk kutlamaları büyük ilgi görmüştü. Statta FPV drone ile çekilen görüntüler de kutlamanın coşkusunu gözler önüne serdi. Şampiyonluk kutlamalarını FPV pilotu Hüsame Battal, drone ile görüntüledi. O anlar büyük beğeni topladı.

(Ahmet Faruk Sarıkoç/İHA)

İhlas Haber Ajansı / Spor

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