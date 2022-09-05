Trabzonspor'un, Macaristan programı belli oldu
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Trabzonspor'un, UEFA Avrupa Ligi H Grubu ilk haftasında deplasmanda oynayacağı Ferencvaros müsabakası öncesi bordo-mavili takımın antrenman ve basın toplantısı programı belli oldu.
Trabzonspor'un, UEFA Avrupa Ligi H Grubu ilk haftasında deplasmanda oynayacağı Ferencvaros müsabakası öncesi bordo-mavili takımın antrenman ve basın toplantısı programı belli oldu.
Trabzonspor, Ferencvaros maçı için 7 Eylül Çarşamba günü TSİ 12.00'de özel bir uçakla Trabzon'dan Budapeşte'ye gidecek. Aynı gün TSİ 21.00'de müsabakanın oynanacağı Groupama Arena'da ilk 15 dakikası basına açık antrenman gerçekleştirecek.
Antrenman öncesi Teknik Direktör Abdullah Avcı ve Anastasios Bakasetas TSİ 20.30'da basın mensuplarının sorularını yanıtlayacak. - TRABZON
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor