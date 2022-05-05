Trabzonspor'un "kupa anıtı" çağrısına asbaşkan Ertuğrul Doğan'dan destek - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Trabzonspor'un "kupa anıtı" çağrısına asbaşkan Ertuğrul Doğan'dan destek

AA - Duygu Avunduk - Spor
 - Güncelleme:
Trabzonspor'un 'kupa anıtı' çağrısına asbaşkan Ertuğrul Doğan'dan destek

Trabzonspor Kulübü'nün anıt yaptırma kararı için destek çağrısına asbaşkan Ertuğrul Doğan'dan destek geldi.

Trabzonspor Kulübü'nün anıt yaptırma kararı için destek çağrısına asbaşkan Ertuğrul Doğan'dan destek geldi.

Bordo-mavili kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Asbaşkanımız Sayın Ertuğrul Doğan Kupa Anıtı'na 5 milyon lira daha katkı sağlayarak, toplamda 6 milyon liralık bağışta bulunmuş oldu. Kendisine şükranlarımızı sunuyoruz." ifadelerine yer verildi.

Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında sahasında Fraport TAV Antalyaspor ile 2-2 berabere kalarak bitime 3 hafta kala şampiyonluğu elde eden Trabzonspor'da, kulüp başkanı Ahmet Ağaoğlu, şampiyonluğun kalıcı bir hatırası olması adına, stadyum önüne bir anıt yaptırmaya karar verdiklerini, anıtın camianın desteğiyle inşa edileceğini açıklamıştı.

AA / Duygu Avunduk - Spor

Ertuğrul Doğan, Trabzonspor, Medya, Spor, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title