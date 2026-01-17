Trabzonspor'un Kocaelispor maçı kamp kadrosu belli oldu
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Kocaelispor ile oynayacağı maç öncesi 21 kişilik kamp kadrosunu açıkladı. Sakatlıkları bulunan oyuncular ve Afrika Uluslar Kupası'na giden Onuachu kadroda yer almadı.
Trabzonspor'un, Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında yarın deplasmanda Kocaelispor ile oynayacağı maç öncesi kamp kadrosu açıklandı.
Bordo-mavili ekibin kafilesinde sakatlıkları bulunan Savic, Baniya, Visca, Afrika Uluslar Kupası'nda yer alan Onuachu ile takımdan ayrılması gündemde olan Sikan yer almadı.
Trabzonspor'un 21 kişilik kamp kafilesinde şu isimler yer alıyor:
Andre Onana, Onuralp Çevikkan, Ahmet Doğan Yıldırım, Arseniy Batagov, Chibuike Nwaiwu, Taha Emre İnce, Wagner Pina, Mustafa Eskihellaç, Okay Yokuşlu, Salih Malkoçoğlu, Tim Jabol Folcarelli, Christ Inao Oulai, Benjamin Bouchouari, Ozan Tufan, Anthony Nwakaeme, Ernest Muçi, Felipe Augusto, Oleksandr Zubkov, Cihan Çanak, Kazeem Olaigbe, Onuralp Çakıroğlu.