Trabzonspor'un kamp programı belli oldu Spor Toto Süper Lig 2022-2023 Sezonu öncesi Trabzonspor'un yapacağı hazırlık kampının programı belli oldu. Spor Toto Süper Lig 2022-2023 Sezonu öncesi Trabzonspor'un yapacağı hazırlık kampının programı belli oldu. 27 Haziran, Pazartesi günü Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde toplanacak olan bordo-mavililer sezon öncesi Trabzon'da çeşitli test ve sağlık kontrollerinden geçecek. Ardından kafile, hazırlık kampının 1. etabı için Slovenya'ya giderek 4-17 Temmuz tarihleri arasında çalışmalarını burada sürdürecek. 17 Temmuz'da 3 gün izin yapacak olan Trabzonspor 20-29 Temmuz tarihleri arasında hazırlık kampının 2. etabını yapmak üzere Avusturya'ya gidecek. - TRABZON İhlas Haber Ajansı / Spor Trabzonspor Trabzon Spor Haberler

Haberler ›› Spor ›› Trabzonspor'un kamp programı belli oldu - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.