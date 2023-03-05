Trabzonspor'un kalesi düştü; Avcı ilk kez tepkiyle yüzleşti

Yeni sezonda sportif başarısızlığını sürdüren Trabzonspor; Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'ne veda edip, Süper Lig'de zirve yarışından kopmasından sonra evindeki 726 günlük yenilmezlik serisini de kaybetti.

Yeni sezonda sportif başarısızlığını sürdüren Trabzonspor ; Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'ne veda edip, Süper Lig'de zirve yarışından kopmasından sonra evindeki 726 günlük yenilmezlik serisini de kaybetti. Bordo mavililerde tek hedef Ziraat Türkiye Kupası kalırken, tribünler teknik direktör Abdullah Avcı'ya ilk kez tepki gösterdi.

Süper Lig'in 24'üncü haftasında Trabzonspor, sahasında Ümraniyespor'a 2-1 mağlup olarak önemli bir hedefini daha kaybetti. Zirve yarışından kopan bordo mavililer, lider Galatasaray'ın 19 puan gerisine düştü. Geçen sezon başarılı çıkış yakalayan ve 23 maçta 54 puan toplayan Karadeniz ekibi, bu sezon oynadığı 23 maçta ise 38 puan toplayabildi.

Öte yandan Trabzonspor'un yenilgisi ve taraftarların Abdullah Avcı'ya tepki, kentte yayın yapan yerel gazetelerin manşetlerine taşındı. Takımın gidişatı nedeniyle zaman zaman teknik adamı eleştiren gazeteler, 'Hedeflerinden kopan Trabzonspor Akyazı'yı da kaybetti, son kale de yıkıldı, köklü değişim şart oldu, çanlar Abdullah Avcı ve oyuncular için çaldı', 'Tükenmişlik sendromu, Trabzonspor'da hastalık baş gösterdi', 'Akyazı büyüsü bozuldu', 'Ağaoğlu kulübü, Avcı takımı, ruhsuzlar Trabzonspor'u batırdı, yazıklar olsun hepinize' ifadelerini sayfalarına taşıdı.