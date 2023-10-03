Trabzonspor'un itirazı reddedildi, İstanbulspor'a para cezası
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Trabzonspor'un Pendikspor maçında ikinci sarı kartın ardından kırmızı kart gören Batista Mendy'nin cezasına yaptığı itiraz talebini reddetti. Ayrıca, İstanbulspor-Galatasaray maçında ev sahibi takıma para cezası uygulandı.
Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Trabzonspor'un, Pendikspor maçında kırmızı kart gören Batista Mendy'nin cezasına yaptığı itirazı reddetti. - TRABZON
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor