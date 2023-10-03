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Trabzonspor'un itirazı reddedildi, İstanbulspor'a para cezası

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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Trabzonspor'un Pendikspor maçında ikinci sarı kartın ardından kırmızı kart gören Batista Mendy'nin cezasına yaptığı itiraz talebini reddetti. Ayrıca, İstanbulspor-Galatasaray maçında ev sahibi takıma para cezası uygulandı.

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Trabzonspor'un, Pendikspor maçında kırmızı kart gören Batista Mendy'nin cezasına yaptığı itirazı reddetti. - TRABZON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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