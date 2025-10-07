Trabzonspor'un Gol Yükünü Onuachu ve Augusto Taşıyor

Trendyol Süper Lig'de son yılların en iyi dönemlerinden birini yaşayan Trabzonspor'da Paul Onuachu ve Felipe Augusto ilk 8 haftaya damga vurdu.

Ligin ilk 8 haftasında 13 gol kaydeden bordo-mavili takımda Paul Onuachu 6, Felipe Augusto 3 kez rakip fileleri havalandırdı.

Onuachu ve Augusto, böylece Trabzonspor'da gollerin yüzde 70'lik bölümünü kaydederek takımın gol yükünü çeken isimler oldu.

14 puanlık katkı

Ligde 17 puanla 2. sırada bulunan Trabzonspor, Onuachu ve Augusto'nun gol attığı maçlarda 14 puan kazandı.

Bordo-mavili takım, iki oyuncunun gol attığı 6 karşılaşmada 4 galibiyet, 2 beraberlik alıp yenilmezken, puanların büyük bölümünü elde etti.

Onuachu, ligde zirvede

Paul Onuachu, ilk 8 haftada rakip fileleri 6 kez havalandırarak ligde en fazla gol atan oyuncu oldu.

Southampton'dan bonservisiyle transfer edilerek 1 sezon aradan sonra yeniden bordo-mavili takıma dönen Onuachu, ligin ilk haftasında sahasında Kocaelispor'u 1-0 mağlup ederek sezona 3 puanla başlayan Karadeniz ekibinin galibiyet golünü kaydetti.

Onuachu, 1-1 biten ligin 4. haftasındaki Samsunspor ve 6. haftadaki Gaziantep FK maçlarında da goller atarak takımına gol katkısı sunmaya devam etti.

Nijeryalı santrfor, 7. hafta Trabzonspor'un deplasmanda Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük'ü 4-3 yendiği karşılaşmada 2 gol, son oynanan 4-0'lık Zecorner Kayserispor maçında da 1 gol kaydetti.

Augusto'nun golleri

Trabzonspor'un sezon başında kadrosuna kattığı Brezilyalı oyuncu Felipe Augusto ise ligin 2. haftasında 1-0 galip gelinen Kasımpaşa deplasmanında takımına 3 puanı getiren isim oldu.

Augusto, ligin son 2 haftasında Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük ve Zecorner Kayserispor maçında da rakip fileleri birer kez havalandırdı.

Onuachu ligin son 3 haftasında, Augusto da son 2 haftasında art arda rakip fileleri havalandırmayı başardı.