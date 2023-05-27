Trabzonspor'un genç oyuncusu Arif Boşluk milli takım hedeflerini açıkladı

Trabzonspor'un altyapısından yetişen genç oyuncusu Arif Boşluk, milli takım hedeflerini açıkladı. Boşluk, sol bek mevkiinde oynamasının kendisinde baskı yaratıp yaratmadığı sorusuna da yanıt verdi. Ayrıca takım arkadaşları ve gelecek sezon statta daha fazla taraftar görmeyi beklediğini de ifade etti.

Trabzonspor'un altyapısında yetişip, A takımda forma şansı bulan genç oyuncusu Arif Boşluk, "İlk hedefim Ümit Milli, sonra da A Milli takım. Milli takımda sol bek neden ben olmayayım. Beni oraya uygun görürlerse daha da formayı vermem" dedi.

Spor Toto Süper Lig'in 36'ncı haftasında Giresunspor'un konuğu olacak Trabzonspor, maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti. Antrenman öncesinde bordo-mavililerin genç savunma oyuncusu Arif Boşluk, Trabzonspor'daki geleceği, teknik direktör Nenad Bjelica'nın takıma etkisi ve kariyer planlamasıyla ilgili basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Milli takımda oynamak istediğini de belirten Boşluk, "Altyapıda milli takıma gittim ama genelde talihsiz geçti. İlk hedefim Ümit Milli, sonra da A Milli takım. Milli takımda sol bek neden ben olmayayım. Beni oraya uygun görürlerse daha da formayı vermem" ifadelerini kullandı.