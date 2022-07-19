Trabzonspor'un genç kalecisi Kağan Moradaoğlu'nun YKS başarısı - Haberler

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Trabzonspor'un genç kalecisi Kağan Moradaoğlu'nun YKS başarısı

AA - Duygu Avunduk - Spor
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Trabzonspor'un genç kalecisi Kağan Moradaoğlu'nun YKS başarısı

Trabzonspor'un 19 yaşındaki kalecisi Kağan Moradaoğlu, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarına göre eşit ağırlık alanında Türkiye 898'incisi oldu.

Trabzonspor'un 19 yaşındaki kalecisi Kağan Moradaoğlu, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarına göre eşit ağırlık alanında Türkiye 898'incisi oldu.

Bordo-mavili kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Kalecimiz Kağan Moradaoğlu YKS 2022'de, eşit ağırlık alanında Türkiye 898'incisi oldu. Sporcunun zeki, çevik, ahlaklısı." ifadelerine yer verildi.

AA / Duygu Avunduk - Spor

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