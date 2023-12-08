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Trabzonspor'un gelirleri kur farkı karşısında eziliyor

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Trabzonspor'un gelirleri artan enflasyon ve kur farkı nedeniyle önemli kayıplara uğruyor. Borç miktarı azalsa da kur farkı TL bazında yükümlülükleri artırıyor. Trabzonspor yönetimi maliyetleri düşürmek ve yeni sponsorluklar bulmak için çalışmalar yapıyor.

Trabzonspor'un gelirleri kur farkı karşısında eziliyor. Artan enflasyon bordo-mavili kulübün gelirlerinde önemli kayıplara neden oldu. 2018 yılında 184 milyon Euro (892 Milyon TL) olan borç, bugün itibarıyla 136 milyon Euro'ya (4 Milyar 45 Milyon TL) gerilemesine rağmen kur farkı bordo-mavili kulübün gelirlerinde önemli kayıplara neden oldu ve büyük yükümlülük getirdi.

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, kulübün giderlerini karşılayabilmek için ve finansal yükümlülükleri yerine getirebilmek adına kaynak oluşturmada yoğun çaba sarf etmelerine rağmen yılların getirdiği yüke kur farkının da eklendiğini belirtti. Doğan, "Mali tablomuz ağırlaştı. Sürdürülebilir bir sportif başarıyı yakalayabilmek için ekonomik yapımızı da sürdürülebilir kılmak zorundayız. Bu bilinçle ve hassasiyetle çalışmalarımızı sürdürüyor. Kalıcı başarılar için Trabzonspor'un ekonomik anlamda çok güçlü olmasını öncelikli hedef haline getirmeliyiz" ifadelerini kullandı.

Son 5 yıldaki kur farkı Trabzonspor'un gelirlerini düşürdü

Mali anlamda zor günler geçiren Trabzonspor'da son yılda oluşan kur farkı bordo-mavili kulübün gelirlerinde önemli kayıplara nede oldu. 2017 yılında 177 milyon Euro (776 Milyon), Mart 2018'de 184 milyon Euro (892 Milyon TL), Ekim 2018'de 157 milyon Euro (988 Milyon TL), Ekim 2019'da 130 milyon Euro (829 Milyon TL), Ekim 2020'de 113 milyon Euro (1 Milyar 90 Milyon TL), Ekim 2021'de 135 milyon Euro (1 Milyar 481 Milyon TL), Ekim 2022'de 128 milyon Euro (2 Milyar 383 Milyon TL), Ocak 2023'te 139 milyon Euro (2 Milyar 836 Milyon TL), Mart 2023'te 146 milyon Euro (3 Milyar 32 Milyon TL) ve Ekim 2023'te 136 milyon Euro (4 Milyar 45 Milyon TL) olan net borç, Euro cinsinden azalmalar gösterse de kur farkından dolayı TL bazında sürekli artıyor.

Maliyetin aşağıya çekilmesi ve yeni sponsorluklar hedefleniyor

Trabzonspor Yönetim Kurulu, sportif performansın gerilemesiyle sezon başında sapma yaşanan takım bütçesinin yanı sıra maliyetlerin de yukarı çıkması nedeniyle gelecek sezonun planlamasını yapmaya başladı. Ekonomide yaşanan dalgalanmalar, kur farkı etkisi nedeniyle düşen kulüp gelirlerine önlem almayı hedefleyen yönetim kurulu, futbolcu kadrosunda da önemli planlamaya gidecek. - TRABZON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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