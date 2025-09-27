Trabzonspor'un Galibiyetinde Wagner Pina'nın Açıklamaları

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında deplasmanda Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük'ü 4-3 yenen Trabzonspor'un oyuncularından Wagner Pina, hak edilmiş bir galibiyet aldıklarını söyledi.

Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Pina, "Sizin bahsettiğiniz gibi 3 maçtır kazanamıyorduk ama kazanmayı hak eden taraf bizdik. Bu maçların tamamından 3 puanla ayrılabilirdik. Hepsi 3 puana yakın olduğumuz maçlardı. Bugün takım olarak gayet iyi bir iş çıkardık. Hak ederek kazandığımızı düşünüyorum. Takım arkadaşlarım çok iyi bir iş çıkardılar." ifadelerini kullandı.

İkinci yarıda düşüş yaşamadıklarını vurgulayan Pina, "Düşüş olarak değerlendiremiyorum. Rakiple oynuyorsunuz, rakibiniz geride olduğu için bir şeyler yapma çabasında oluyor. Devre arasında takımlar konuşma fırsatı buluyor. Onlar da bazı şeyleri düzeltme fırsatı buluyorlar. Onların da maçı kazanabilmek umuduyla geldikleri durumlar oldu. Düşüş gibi değil ama rakibin biraz daha toparlanması diyebiliriz." değerlendirmesinde bulundu.

Takım arkadaşı Onuachu'nun harika bir gol attığını aktaran Pina, sözlerini şöyle tamamladı:

"Tüm maçlarımızı kazanmak için çalışıyoruz. Kazanamadığımız maçlarda iyi futbol ortaya koyduk. Buna devam eder hatta üzerine çıkabilirsek bütün maçları kazanabileceğimizi düşünüyorum. Goldeki en büyük katkı Onuachu'nun. Top arkasına düştü ama çok iyi bir hareketle golü attı, harika bir gol oldu."