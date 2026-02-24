Haberler

Trabzonspor'dan Folcarelli'nin sağlık durumuyla ilgili açıklama Açıklaması

Trabzonspor Kulübü Sağlık Kurulu Başkanı Ahmet Beşir, Tim Jabol Folcarelli'nin Gaziantep FK maçında sakatlanarak sol ayak bileği dış yan bağlarında yırtık ve kanama tespit edildiğini bildirdi. Oyuncunun tedavisine sağlık ekibi tarafından başlandığı açıklandı.

Beşir, yaptığı yazılı açıklamada, "Trendyol Süper Lig Mehmet Ali Yılmaz Sezonu'nun 23. haftasında oynadığımız Gaziantep FK maçında sakatlanarak oyundan çıkan futbolcumuz Tim Jabol Folcarelli'nin yapılan muayene ve görüntülemeleri sonucunda sol ayak bileği dış yan bağlarında yırtık ve kanama tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimizce başlanmıştır." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Enes Sansar
