Trabzonspor'un Flavio Mederios da Silva'yı Al-Taawoun'a yeniden kiralaması

Trabzonspor'un Brezilyalı orta saha oyuncusu Flavio Mederios da Silva, Al-Taawoun'a yeniden kiralandı.< Trabzonspor'da geçen sezon Al-Taawoun'a 1 yıl süreyle kiralanan Flavio Mederios da Silva, Suudi Arabistan ekibine yeniden kiralandı. Bordo-mavililerin Trabzon kampında çalışan ve Slovenya kampına götürülen oyuncu, anlaşmanın ardından kamptan ayrıldı.Trabzonspor'dan Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamaya göre, 200 bin Euro bedelle kiralanan Brezilyalı oyuncu yeni sezonda Arap takımında forma giyecek. Bordo mavililer, geçen sezon da kiralık ücreti olarak Al-Taawoun'dan 200 bin Euro ücret almıştı.<