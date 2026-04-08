Trabzonspor Kulübünün eski divan başkanlık kurulu üyesi Hayri Gür anıldı
Trabzonspor Kulübü'nün eski divan başkanlık kurulu üyesi Hayri Gür, vefatının 16. yılında Bahçecik Mezarlığı'ndaki kabri başında düzenlenen anma programıyla anıldı. Anma etkinliğine yakınları ve kulüp üyeleri katıldı.
Trabzonspor Kulübünün eski divan başkanlık kurulu üyesi Hayri Gür, vefatının 16. yılında anıldı.
Gür'ün, Bahçecik Mezarlığı'ndaki kabri başında düzenlenen anma programına, yakınları, Trabzonspor Divan Başkanlık Kurulu Başkanı Mahmut Ören, Başkan Vekili Osman Çavuşoğlu ve yönetim kurulu üyeleri katıldı.
Hayri Gür'ün Trabzon'da sporun gelişmesine önemli katkılar sunduğunu belirten Ören, Trabzonspor'un kuruluşunda emeği olan Gür'e Allah'tan rahmet diledi.
Kur'an-ı Kerim tilaveti okunan anma programı, Gür'ün mezarına çiçek bırakılmasıyla sona erdi.
Kaynak: AA / Seyit Ahmet Eksik