Trabzonspor'un efsanevi oyuncusunun şampiyonluk heyecanı

TRABZON (AA) - Spor Toto Süper Lig'de en yakın rakibinin 15 puan önünde son 8 haftaya giren Trabzonspor'un şampiyonluklar kazanmış efsanevi oyuncuları da ayrı bir heyecan yaşıyor.

Trabzonsporlu Profesyonel Futbolcular Derneği Başkanı Serdar Bali, AA muhabirine yaptığı açıklamada, o zamanki adıyla Birinci Lig'de eski oyuncuların 6 şampiyonluk elde ettiğini belirterek, "Sahanın içinde şampiyonluklar yaşadık ama saha dışında 38 sene sonra şampiyonluk göreceğiz. Bizim için de ilk olacak, farklı bir heyecan içerisindeyiz." dedi.

Bali, Trabzonspor'un uzun zaman sonra şampiyonluğa bu kadar yaklaşması yönündeki bir soru üzerine, şu değerlendirmede bulundu:

"Yaklaştı değil, zaten şampiyon oldu Trabzonspor. Gün sayıyoruz. Bunu çok önceden beri söylüyordum. İyi bir takım kuruldu, büyük sakatlıklara rağmen iyi sezon geçirdik. Taraftarından, futbolcusundan, yönetiminden eski futbolcusuna, herkese kadar dostluk, arkadaşlık içinde bugüne gelindi."

Şampiyonluk kutlamalarının da camiaya, Trabzon kentine yakışır şekilde olması gerektiğini vurgulayan Bali, şöyle devam etti:

"38 senedir bir birikim var, bu nasıl patlayacak, kimse bilmiyor. Trabzon Valiliği, Emniyet Müdürlüğünün her türlü hazırlığı yapması lazım. Biz de eski futbolcular olarak bu konuda görüşlerimizi söyleyeceğiz. Taraftarlar olarak adam gibi sevinmemiz lazım. Şampiyon olduğumuz zaman da rakiplerimizin, tüm kamuoyunun '38 senedir beklediler, şampiyon oldular ne mermi attılar, ne taşkınlık yaptılar, sadece iyi sevindiler, eğlendiler.' demesi gerekir. O açıdan da şampiyon olmak lazım."

"Mermi alma, kombine al"

Bali, kendilerinin şampiyonluk yaşadığı yıllarda sevinç gösterilerine ilişkin ise şunları kaydetti:

"O zaman insanlar kamyonların üstünde seviniyordu. Birinci şampiyonlukta insanlar ne olduğunu anlayamadılar, kimse beklemiyordu. Sonra da ikinci ve art arda diğer şampiyonluklar gelince 'Biz zaten oluyoruz.' diyerek çok da sevinmediler. Biz de ligin ardından 15 gün sonra Cumhurbaşkanlığı Kupası maçına hazırlanıyorduk, sonra 1 haftalık tatile gidebiliyorduk çünkü yeni sezon başlıyordu. Bu kadar görsel medya da yoktu. Şimdi daha çok sevinç olur. Kulübün organizasyon içinde olması lazım. Hazırlık yapıyorlar. İnşallah sevincimizle beraber herkesin konuşacağı bir şampiyonluk yaşarız. Bunu yaşarken de tecrübe olsun çünkü şampiyonluk, 3-4 sene ikinci yıldız takana kadar devam edecek."

Kimsenin silahla ateş etmemesi gerektiğini vurgulayan Bali, "Merminin tanesi 5 lira 17 kuruş. Mermi atma Şampiyonlar Ligine katılacak Trabzonspor'un kombinesini al. Kombine parası olarak koy kenara. Mermi havaya gidiyor. Sonra, yorgun mermi aşağı düşüyor. Canımız yanmasın. 'Mermi Atma Şampiyonlar Ligi'ne kombine al' diye motto yapalım." diye konuştu.