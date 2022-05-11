Trabzonspor'un çifte kupa hayali olmadı

Spor Toto Süper Lig'in şampiyonu Trabzonspor, rekorlar kırarak elde ettiği şampiyonluk rüyasını Ziraat Türkiye Kupası'nda sürdüremedi. Bordo mavili ekip, yarı final ilk maçında 1-0 avantaj elde ettiği Yukatel Kayserispor'a rövanş maçında 4-2 mağlup olarak kupaya veda etti.

Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluğunu erken ilan eden Trabzonspor'un, sezonu çifte kupayla kapatma hedefi, Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında Yukatel Kayserispor karşısında aldığı mağlubiyetle son buldu. Trabzonspor, tarihinde 15 kez final oynadığı ve 9 kez müzesine taşıdığı Ziraat Türkiye Kupası'na veda etti. Karadeniz ekibi, Ziraat Türkiye Kupası'nı son olarak 2019-20 sezonunda müzesine getirmişti.

Kupa macerasına veda eden Trabzonspor, şampiyonluk sevincini kaldığı yerden yaşamaya devam edecek. Taraftarı önünde 14 Mayıs Cumartesi günü şampiyonluk kupasını kaldırmaya hazırlanan bordo mavililer, diğer yandan son 2 lig maçı için çalışacak. Süper Lig'in 37'nci haftasında Altay ile karşılaşmaya hazırlanan Karadeniz ekibi, 15 Mayıs Pazar günü Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak maçın hazırlıklarına bugün ara vermeden başlayacak.