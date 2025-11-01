Trabzonspor'un Bouchouari'si Galatasaray Maçında Kırmızı Kart Gördü
Trabzonspor'un Faslı futbolcusu Benjamin Bouchouari, Galatasaray ile oynanan maçın 90. dakikasında kırmızı kartla oyun dışı kaldı. 83. dakikada oyuna giren Bouchouari, Roland Sallai'ye yaptığı hareket nedeniyle kırmızı kartla cezalandırıldı.
Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Trabzonspor deplasmanda Galatasaray ile oynarken, müsabakanın son dakikalarında Karadeniz ekibi 10 kişi kaldı. Mücadelenin 90. dakikasında bordo-mavililerin Faslı futbolcusu Benjamin Bouchouari, orta sahada Roland Sallai'ye yaptığı hareketten dolayı kırmızı kartla oyundan atıldı.
Maça yedek başlayan Bouchouari, 83. dakikada Oleksandr Zubkov'un yerine oyuna dahil olmuştu. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel