Trabzonspor'un Borcu 4 Milyar 255 Milyon TL
Trabzonspor Kulübü, 31.08.2025 itibarıyla 4 milyar 255 milyon 973 bin 334 TL borcu olduğunu duyurdu. Bu borç rakamında, Uğurcan Çakır'ın Galatasaray'a transferinden elde edilen gelirin yer almadığı belirtildi.
59'uncu Olağan Divan Genel Kurulu'nda bugün açıklanan bu borçta milli kaleci Uğurcan Çakır'ın Galatasaray'a transferinden elde edilen gelirin dahil olmadığı kaydedildi.
