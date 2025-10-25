Trabzonspor'un Borcu 4 Milyar 255 Milyon TL

TRABZONSPOR Kulübü'nün 31.08.2025 tarihi itibariyle borcunun 4 milyar 255 milyon 973 bin 334 Türk Lirası olarak açıklandı.

59'uncu Olağan Divan Genel Kurulu'nda bugün açıklanan bu borçta milli kaleci Uğurcan Çakır'ın Galatasaray'a transferinden elde edilen gelirin dahil olmadığı kaydedildi.