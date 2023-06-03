Trabzonspor'un borcu 3 milyar 32 milyon TL çıktı

Trabzonspor 53. Olağan Divan Genel Kurulu'nda kulübün borcunun 3 milyar 32 milyon TL olduğu açıklandı. Genel Kurul'da ayrıca kulüp yönetimi ve transferler hakkında konuşmalar yapıldı.

Trabzonspor 53. Olağan Divan Genel Kurulu gerçekleştirildi. Genel Kurul'da, bordo-mavili kulübün borcunun 3 milyar 32 milyon TL olduğu açıklandı.

Trabzonspor Olağan Divan Genel Kurulu Kadir Özcan Tesisleri'nde gerçekleştirildi. Genel Kurula Trabzonspor Divan Başkanlık Kurulu Başkanı Ali Sürmen, Divan Üyeleri Trabzonspor Asbaşkanı Zeyyat Kafkas ve yönetim kurulu üyeleri katıldı.

Genel Kurul, saygı duruşu ve istiklal marşının okunmasıyla başladı. Divan Kurulu Üyesi İsmail İnan, Divan Genel Kurulu faaliyet raporunun okunmasının ardından Trabzonspor Divan Başkanlık Kurulu Başkanı Ali Sürmen, Genel Kurula hitap etti. Şampiyonluk sonrası iyi yönetilemediklerini belirten Sürmen, "Bunun üzerine başarısız sonuçlar geldi. Şampiyonlar Ligi'nden elenince yapılan transferlerin yükü kaldırılamaz oldu. Biz Trabznospor yönetimi ve istişare kurulu ile görüşmelere başladık. 23 Milyon Dolar gibi bir rakamın ödenmesi gerekiyordu. Bu ödenmediği takdirde hem transfer yasağı geleceği ve itibarının zedeleneceğini düşünerek fikir alış-verişlerini sıkı bir şekilde yaptık. Alınan kongre kararının biz Divan olarak doğru olduğuna karar kıldık ve destekledik. Mayıs ayına kalması halinde bu paranın nasıl ödeneceği askıdaydı. Kongre kararı alındıktan sonra Asbaşkan Ertuğrul Doğan, bu ödemenin planlamasını yaptığını söyleyerek ve bizleri ikna ederek aday oldu. Kulüp iyi dönemdeyken herkes talip olur ama önemli olan kulüp zor dönemdeyken sahip olmak önemli. Bu yükün altına girip aday olan Ertuğrul Doğan'a teşekkür ediyorum ama uyarıları da dikkate almasını bekliyorum" ifadelerini kullandı.

Sürmen, Tüzük Kongreleri yönetimle hesaplaşma yerleri olmadığını belirterek, "Hatalar var ise hataların bütün halinde çıkarılacağı yerdir. Bizim dışımızda yapılan tüzük çalışmaları olduğunu duyuyorum. Kimse ayrı bir tüzük taslağı getirmesin. Bu kulübün altına dinamit koymaktır. Bu kulüp hepimizin, herkes komisyona fikirlerini sunabilir. Spor Bakanlığı'nın hazırladığı bir taslak var buna ek yapabilirsiniz ama değiştiremezsiniz. Herkes buna göre hareket etsin" diye konuştu.

Sürmen'in konuşmasının ardından Trabzonspor Kulüp Asbaşkanı Zeyyat Kafkas, Divan üyelerine kulüp faaliyet raporunu okuyarak yönetim kurulu çalışmaları hakkında bilgi verdi. Kafkas, "Bu sezon istediğimiz performansı sergileyemedik. Göreve geldikleri dönem içersinde geçen 2 aylık sürede yönetim kurulumuz yaklaşık 24 milyon euro ödeme gerçekleştirmiştir. Yapılan bu agresif çalışmalar neticesinde lisansa engel durumlar ortadan kaldırılmış ve kulübümüz UEFA Lisansı almaya hak kazanmıştır. Yönetim kurulumuz bu sezon daha makul bir takım bütçesi hedeflemektedir. Yapılan hamlelerle şuandaki takım bütçesi 32 milyon euro'lara çekilmiştir" dedi.

Kafkas, kulübün güncel borcunun ise 3 milyon 32 milyon TL olduğunu açıkladı.

Trabzonspor Kulüp Başkanı Ertuğrul Doğan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetine katılacağı için genel kurula katılmadığı belirtildi.

Trabzonspor Olağan Divan Genel Kurulu, Divan Kurulu Üyelerinin yaptığı konuşmaların ardından son buldu. - TRABZON