Trabzonspor'un Avusturya kampı başladı Trabzonspor, yurt dışı 2. etap kamp çalışmalarına Avusturya'da başladı. Trabzonspor, yurt dışı 2. etap kamp çalışmalarına Avusturya'da başladı. Slovenya kampının ardından 3 gün izin yapan bordo-mavililer, Avusturya'nın Bad Harning bölgesinde akşam saatlerinde toplanarak ilk çalışmasını basına kapalı olarak gerçekleştirdi. Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada, yardımcı antrenör Orhan Ak yönetiminde gerçekleşen antrenman, dinamik ısınma ile başlayıp mobilizasyon ve 5'e 2 çalışmalarıyla devam etti. Antrenman, geniş alan oyunlarıyla son buldu. Trabzonspor, yarın yapacağı çift antrenmanla hazırlıklarına devam edecek. AA / Selçuk Kılıç - Spor Trabzonspor Avusturya Slovenya Spor Haberler

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