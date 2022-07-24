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Trabzonspor'un Avusturya kampı

AA - Selçuk Kılıç - Spor
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Trabzonspor'un Avusturya kampı

Trabzonspor, yeni sezon hazırlıkları kapsamında yurt dışı 2. etap kamp çalışmalarını Avusturya'da sürdürüyor.

Trabzonspor, yeni sezon hazırlıkları kapsamında yurt dışı 2. etap kamp çalışmalarını Avusturya'da sürdürüyor.

Bordo-mavili takım, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde, Bad Haring bölgesinde günün ilk antrenmanını basına kapalı olarak gerçekleştirdi.

Sakatlıkları bulunan Hüseyin Türkmen ve Serkan Asan antrenmana katılmadı. Torino ile oynanan hazırlık maçında sakatlanarak oyuna devam edemeyen Eren Elmalı'nın ise çalışmada yer aldığı öğrenildi.

-Yarın rakip Empoli

Trabzonspor, Avusturya kampında ikinci ve son hazırlık maçında yarın İtalya'nın Empoli takımı ile karşılaşacak.

Bordo-mavili takımın kamp yaptığı otele yaklaşık 30 kilometre uzaklıktaki Kitzbühel kasabasında oynanacak karşılaşma, TSİ ile 19.00'da başlayacak ve A Spor'dan naklen yayınlanacak.

AA / Selçuk Kılıç - Spor

Hüseyin Türkmen Abdullah Avcı Trabzonspor Avusturya Spor Haberler

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