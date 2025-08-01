Trabzonspor'un 58. Yıl Dönümü Mesajı: Inanç ve Direnişin Sembolü

Trabzon spor Başkanı Ertuğrul Doğan, bordo-mavili kulübün 58. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı mesajda, Trabzon spor'un sadece bir spor kulübü değil; inancın, emeğin, karakterin ve direnişin sembolü olduğunu vurguladı.

Başkan Doğan, yayımladığı mesajında şu ifadelere yer verdi:

"2 Ağustos 1967... Bir şehrin kalbinden doğan, Karadeniz'in hırçın dalgalarına umutla karışan, milyonların gönlünde taht kuran büyük bir sevdanın adıdır Trabzonspor. Kurulduğu ilk günden bu yana sadece bir spor kulübü değil; inancın, emeğin, karakterin ve direnişin sembolü olmuştur Trabzonspor. Bu büyük çatı altında kazanılan şampiyonluklar, Avrupa'da elde edilen zaferler, altyapımızdan yetişen nice genç yetenek, farklı branşlardaki başarılarımız ve hepsinden önemlisi; yılmadan, yorulmadan kulübüne sahip çıkan milyonlarca taraftarımızla birlikte yazdığımız 58 yıllık bu büyük hikaye, Türk spor tarihinde eşsiz bir yer edinmiştir. Bugün, Trabzonspor'umuzu ekonomik, sportif ve kurumsal anlamda daha güçlü bir geleceğe taşımak adına kararlılıkla çalışıyoruz. Bu vesileyle, kulübümüzün kuruluşunda emeği geçen, armamıza gönül verip katkı sunmuş tüm değerli isimleri saygı ve minnetle anıyor; onların açtığı yolda, aynı inanç ve azimle yürümeye devam ediyoruz. Nice yıllara, nice zaferlere." - TRABZON