Trabzonspor'un 58. Kuruluş Yıl Dönümü Mesajı

Trabzon spor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan, Trabzon spor'un kuruluşunun 58'nci yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Doğan, mesajında, Trabzon spor'un 2 Ağustos 1967'de bir şehrin "kalbinden doğarak" Karadeniz'in hırçın dalgalarına umutla karışan ve milyonların gönlünde taht kuran büyük bir sevdanın adı olduğunu vurguladı.

Trabzon spor'un kurulduğu ilk günden sadece spor kulübü değil inancın, emeğin, karakterin ve direnişin sembolü olduğunu kaydeden Doğan, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Bu büyük çatı altında kazanılan şampiyonluklar, Avrupa'da elde edilen zaferler, altyapımızdan yetişen nice genç yetenek, farklı branşlardaki başarılarımız ve hepsinden önemlisi yılmadan, yorulmadan kulübüne sahip çıkan milyonlarca taraftarımızla birlikte yazdığımız 58 yıllık bu büyük hikaye Türk spor tarihinde eşsiz bir yer edinmiştir. Bugün, Trabzonspor'umuzu ekonomik, sportif ve kurumsal anlamda daha güçlü bir geleceğe taşımak adına kararlılıkla çalışıyoruz. Bu vesileyle, kulübümüzün kuruluşunda emeği geçen, armamıza gönül verip katkı sunmuş tüm değerli isimleri saygı ve minnetle anıyor, onların açtığı yolda, aynı inanç ve azimle yürümeye devam ediyoruz. Nice yıllara, nice zaferlere."