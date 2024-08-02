Trabzonspor Kulübü Asbaşkanı Zeyyat Kafkas: Trabzonspor Türkiye için bir ilham kaynağıdır

Trabzon spor Kulübü Asbaşkanı Zeyyat Kafkas, "Trabzon spor'un başarıları sadece Trabzon şehri için değil, tüm Türkiye için bir ilham kaynağı olmaya devam etmektedir." dedi.

Bordo-mavili kulübün 57'nci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla 15 Temmuz Hürriyet ve Şehitler Parkı'nda düzenlenen törende, Kafkas ve Divan Başkanlık Kurulu Başkanı Mahmut Ören, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Kafkas, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından yaptığı konuşmada, 2 Ağustos 1967'nin Trabzon şehri için unutulmaz bir tarih olarak kayıtlara geçtiğini söyledi.

Karadeniz'in incisi Trabzon'un bağrından çıkan Trabzon spor'un bu tarihte resmi olarak kurulduğunu dile getiren Kafkas, "Trabzon spor, yalnızca bir spor kulübü olmanın ötesinde, bir şehrin, bir halkın tutkusunu, azmini ve birlikteliğini simgeler hale geldi. Kuruluş yılı olan 1967'den itibaren Trabzonspor, Türk futbolunun en önemli ve başarılı takımlarından biri olmayı başarmıştır." dedi.

Kafkas, Trabzonspor'un kısa sürede büyük başarılara imza attığını ve özellikle 1970'li yıllarda Türk futbolunu domine ettiğini vurgulayarak, "Bu dönemde Trabzonspor'un kazandığı şampiyonluklar ve elde ettiği başarılar, kulübü Türkiye'nin dört bir yanında tanınır, saygı duyulur hale getirdi. Özellikle 1975-1976'da kazanılan Süper Lig şampiyonluğu, Anadolu'dan bir takımın ilk kez İstanbul hegemonyasını kırması olarak da tarihe geçti." diye konuştu.

Bu başarının Trabzonspor'un yalnızca kendi taraftarları için değil, Anadolu'daki diğer futbolseverler için de büyük bir gurur kaynağı olduğunu belirten Kafkas, şunları kaydetti:

"Bugün Trabzonspor'un kuruluşun üzerinden 57 yıl geçmiş durumda. Kulübümüz tarih boyunca kazandığı başarılarla, yetiştirdiği sayısız yetenekli futbolcuyla Türk futbolunun mihenk taşlarından biri olmayı halen sürdürmektedir. Trabzonspor'un başarıları sadece Trabzon şehri için değil, tüm Türkiye için bir ilham kaynağı olmaya devam etmektedir. 2 Ağustos 1967'de atılan bu temel bugün hala dimdik ayakta ve büyük umutlarla geleceğe bakıyor. Bordo-mavi renklerin gururla dalgalandığı bu güzel şehir, Trabzonspor'u her daim bağrına basacak ve desteklemeye devam edecek."

Ören: "Trabzonspor bir tarih, bir destandır"

Trabzonspor Divan Başkanlık Kurulu Başkanı Mahmut Ören, kulübün Süper Lig'de 50'nci, kuruluşunun da 57'nci yılını kutladığını hatırlatarak, "Anadolu'nun gururu, umudu, inancın takımı, başkaldırının simgesi Trabzonspor'un şanlı yolculuğu 2 Ağustos 1967'de değil, çok daha eskilere dayanır." ifadelerini kullandı.

Ören, kuruluşundan bugüne her kesimin sevgisini kazanan Trabzonspor'un Anadolu devrimini gerçekleştirerek kısa sürede şampiyonluklarla ülke futbolundaki haklı yerini aldığını vurgulayarak, "57 yıllık serüvende kısa da olsa belki sıkıntılı günlerimiz olmuştur ama çok şükür ki her zaman dik durup, mücadelemizi sonuna kadar sürdürdük. Bugün olduğu gibi yarın da aynı hırs, coşku ve inatla mücadelemizi sürdüreceğiz. Trabzonspor, kuruluşundan bu yana müzesine koymayı başardığı anlamlı kupalarla rakiplerini kıskandırır hale gelmiştir." dedi.

Bugüne kadar Trabzonspor'a katkı sağlayan başkan, yönetici, futbolcu ve teknik adamları kutlayan Ören, "Gerçekten Trabzonspor bir tarih, bir destandır. En güzel örneğini de son şampiyonluk kutlamalarında gördük. Sadece Türkiye'nin değil, tüm dünyanın bu camiayı ayakta alkışladığını gördük. Bu onur ve gurur bizim. 57'nci kuruluş yıl dönümümüz kutlu osun." şeklinde konuştu.

CHP Trabzon Milletvekili Sibel Suiçmez ise Trabzonspor'un köklerini Trabzon kentinden, Trabzon'unda köklerini çok büyük bir kültürden aldığını aktardı.

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç ve Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya'nın da konuşma yaptığı tören, hatıra fotoğrafı çekimiyle tamamlandı.

Katılımcılar daha sonra, Hüseyin Avni Aker Millet Bahçesi'nde düzenlenen Futbol Festivali'ne geçti. Programa Ören'in yanı sıra, AK Parti Trabzon milletvekilleri Adil Karaismailoğlu, Yılmaz Büyükaydın ve Vehbi Koç, Trabzonspor Kulübü yöneticileri, eski futbolcular katıldı.