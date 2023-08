- Trabzonspor'un 56. kuruluş yıl dönümü İstanbul'da kutlandı

İSTANBUL - Trabzonspor Kulübü ve Gurbetçi Gençler tarafından İstanbul'da düzenlenen etkinlikle, bordo-mavili kulübün 56. kuruluş yıl dönümü kutlandı. Düzenlenen etkinlikte konuşan Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, "Burada taraftarlarımızla olmanın anlamı çok büyük" dedi.

Trabzonspor'un 56. kuruluş yıl dönümü İstanbul Sütlüce Nuri Killigil Parkı'nda düzenlenen etkinlikle kutlandı. Gurbetçi Gençler taraftar grubu tarafından yapılan organizasyona çok sayıda Trabzonspor taraftarı katıldı. Havanın kararmasıyla birlikte sahile sıralanan taraftarlar, meşaleleri yakarak kutlamalarda bulundu. Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan da tekne ile geldiği alanda ilk meşaleyi ateşleyen isim oldu.

Etkinlik öncesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Ertuğrul Doğan, "Arkadaşlarımıza çok teşekkür ederiz. Yıllardır aynı organizasyonu çok güzel yapıyorlar. Bu yıl da yine taraftarlarımız sağ olsunlar gelmişler. Burada taraftarlarımızla olmanın anlamı çok büyük. Manevi tarafı tarif edilemez seviyede. İnşallah Trabzonspor camiası önümüzdeki günlerde çok önemli mutluluklar, başarılar görecek" dedi.

Stat sponsorluğu anlaşmasını ilerleyen günlerde açıklayacaklarını belirten Başkan Doğan, "Çok önemli bir stat sponsorluğu anlaşmamızı pazartesi ya da salı günü açıklayacağız. Stat sponsorluğu, maddi anlamda kulübümüzü çok rahatlatacak bir gelişme. Aylardır uğraşıyorduk. Tabii her şeyin doğru zamanda olması gerekiyor. Bizim İstanbul kulüpleri gibi devletimizden aldığımız arazilerimiz yok. Trabzonspor'un elinde olan kaynaklar belli. Bu kaynakları en iyi şekilde değerlendirmek zorundayız. Biz, bulunduğumuz pozisyon itibariyle Trabzonspor'un tüm çıkarlarını düşünmek zorundayız. Ben de isterim bir an önce her şey hallolsun, bir an önce her şey güzel olsun ama doğru zamanda doğru hamleyle bunları yapmak gerekiyor. Ben de bu hamleyi çok doğru zamanda, çok doğru şekilde yaptığıma inanıyorum" ifadelerini kullandı.

İhtiyaç duyulan mevkiilere transferlerin yapılacağını vurgulayan Doğan, "Transfer konusunda da sürekli soru geliyor. Ben taraftarlarımızı anlıyorum, haklılar ama şu anda bulunduğumuz durum ortada. Zaman vermek istemiyorum ama gereken transferleri yapacağız. Trabzonspor olarak lige hazır şekilde gireceğimize inanıyorum. Hocamızın bizden istediği transferler olduğu doğrudur. En yakın zamanda bunları gerçekleştireceğiz" diye konuştu.

Camia olarak birlik olmaları gerektiğinin altını çizen Ertuğrul Doğan, "Biz içerde birlik olmadığımız müddetçe rakiplerimizle mücadele etme şansımız yok. Çünkü maddi imkanları fazla onlara bazı olanaklar sunuluyor bize sunulmuyor. Tüm bunların olduğu yerde bizim camia olarak bütün olmamız gerekiyor. Trabzonspor, ekonomik anlamda sıkıntılı günler geçiriyor. Sadece Trabzonspor değil, Türk futbolu geçiriyor. Bu yüzden ben doğru zamanda doğru hamleleri yapmak zorundayım. Bu dikkatimiz sayesinde çok daha farklı rakamlarla bir sponsorluk anlaşması imzalıyoruz. Şimdiden kulübümüze hayırlı olsun" açıklamasını yaptı.

Cuma günü Antalyaspor'la oynayacakları Trendyol Süper Lig'in açılış karşılaşmasında bordo-mavili taraftarlardan tribünleri doldurmalarını isteyen Başkan Doğan, "Cuma günü taraftarlarımızın tribünleri doldurması lazım. Bizim yönetimimiz için değil, bordo-mavili forma için doldurması lazım. Ben şahsım adına bir şey istemiyorum. Camiamıza sahip çıkılsın, şehre sahip çıkılsın, takıma sahip çıkılsın. Biz elimizden gelen ne varsa fazlasıyla yapmaya çalışıyoruz. Trabzonspor yönetimi 4 ayda 70 milyon Euro'yu bulan karşılıksız sponsorluğu kasaya soktu. Taraftarlarımız bize güvensin. Trabzonspor'un hem ekonomisini yönetilebilir hale getireceğiz hem de zirvede olacağız. Trabzonspor ekonomiyi düzeltmeden yarışamaz, yarışırsa da birilerinin parasıyla yarışır. Bizim ekonomiyi düzeltmekten başka çaremiz yok. Üzerinde çalıştığımız çok önemli üç projemiz var. Bu projelerimizin hepsini teker teker hayata geçireceğiz. Taraftarlarımızın bize güvenmesi lazım. Bundan sonraki tüm maçlarda tribünleri doldurmamız lazım. Oyuncularımıza, hocamıza sahip çıkmamız gerekiyor" şeklinde konuştu.