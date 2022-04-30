Trabzonspor'un 38 yıl sonra gelen şampiyonluğu Gümüşhane'de coşkuyla kutlandı - Haberler

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Trabzonspor'un 38 yıl sonra gelen şampiyonluğu Gümüşhane'de coşkuyla kutlandı

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Trabzonspor'un 38 yıl sonra gelen şampiyonluğu Gümüşhane'de coşkuyla kutlandı

Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık sezonunda şampiyonluğu garantileyen Trabzonspor'un Antalyaspor'la 2-2 berabere kalmasının ardından Gümüşhane caddelerinde kutlama yapıldı.

GÜMÜŞHANE (İHA) - Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık sezonunda şampiyonluğu garantileyen Trabzonspor'un Antalyaspor'la 2-2 berabere kalmasının ardından Gümüşhane caddelerinde kutlama yapıldı.

Sahasında konuk ettiği Antalyaspor müsabakasının 2-2 bitmesiyle 2021-2022 sezonunda Trabzonspor'un 38 yıl sonra şampiyonluğunu resmen ilan etmesinin ardından Gümüşhane caddeleri renkli görüntülere sahne oldu.

Ligin bitimine 3 hafta kala mutlu sona ulaşan Trabzonspor taraftarları maçın son düdüğünün çalmasının ardından caddelere akın etti, ellerinde meşaleler ve bayraklarla Trabzonspor lehine sloganlar attı.

Önce araçlarla şehir turu atan taraftarlar daha sonra belediye önünde horon ve kolbastı oynadı. Zaman zaman Gümüşhane-Trabzon karayolunun trafiğe kesildiği kutlamalar olaysız şekilde bir süre sonra sona erdi. - GÜMÜŞHANE

İhlas Haber Ajansı / Spor

Spor Toto Süper Lig, Trabzonspor, Antalyaspor, Gümüşhane, Spor, Haberler

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