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Trabzonspor'un 3 yeni transferi sağlık kontrolünden geçti

Demirören Haber Ajansı - Selay Saykal - Spor
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Trabzonspor'un 3 yeni transferi sağlık kontrolünden geçti

Trabzonspor'un prensip anlaşmasına vardığı Jens Stryger Larsen, Doğucan Haspolat ve Eren Elmalı sağlık kontrolünden geçti.

Trabzonspor'un prensip anlaşmasına vardığı Jens Stryger Larsen, Doğucan Haspolat ve Eren Elmalı sağlık kontrolünden geçti.

Spor Toto Süper Lig'de 2021-2022 sezonunu şampiyon olarak tamamlayan Trabzonspor, bir günde 4 transfer birden yaptı. Geçtiğimiz sezon Bologna'dan kiraladığı stoper Denswil ile 3+1 yıllık sözleşme imzalayan bordo-mavililer, serbest statüdeki Danimarkalı oyuncu Jens Stryger Larsen, Kasımpaşa'da oynayan Doğucan Haspolat ve Eren Elmalı ile sözleşme imzalamaya hazırlanıyor. Trabzonspor ile görüşmek için İstanbul'a gelen oyunculardan Larsen ve Doğucan Haspolat ile Eren Elmalı, bugün özel bir hastanede sağlık kontrollerinden geçti.Futbolcuların bordo-mavili yönetimle görüştükten sonra resmi sözleşmeye imza atması bekleniyor.


Demirören Haber Ajansı / Selay Saykal - Spor

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