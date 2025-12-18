Trabzonspor'a kupada şok

TRABZONSPOR, Türkiye Kupası Grup elemelerinde Corendon Alanyaspor'a mağlup olurken, 12 haftalık yenilmezlik serisini de sona erdirdi.

Trabzonspor, Türkiye Kupası Grup elemeleri ilk karşılaşmasında Corendon Alanyaspor'a 1-0 mağlup olurken, 12 haftalık yenilmezlik serisi de sona ermiş oldu. Bordo-mavililer grubun diğer maçlarında, 13-15 Ocak 2026 tarihlerinde deplasmanda İstanbulspor ile, 2 Şubat 2026'da sahasında Fethiyespor ile son maçını da deplasmanda 2-4 Mart 2026 tarihleri arasında RAMS Başakşehir FK ile oynayacak.

YEREL BASIN MANŞETLERİ

Öte yandan Trabzon'da yayın yapan yerel gazeteler de Alanyaspor mağlubiyetini manşetlerine farklı başlıklarla taşıdı. Yerel basında öne çıkan başlıklar şu şekilde:

Günebakış Gazetesi: Trabzon'a Kupa şoku

Sonnokta Gazetesi: Trabzon kötü başladı

Kuzey Ekspres: Fırtına duvara tosladı

Taka: Moral bozmak yok