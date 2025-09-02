Trabzonspor, Uğurcan Çakır'ı Galatasaray'a 36 Milyon Euro'ya Transfer Etti

Trabzonspor, kaleci Uğurcan Çakır'ın Galatasaray'a transferi için toplam 36 milyon Euro ödeyeceğini açıkladı. Anlaşma, 33 milyon Euro garanti bedel ve 3 milyon Euro şarta bağlı bonus içermektedir.

Trabzonspor'dan yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Uğurcan Çakır'ın, Galatasaray Kulübü'ne kesin transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre; Galatasaray Kulübü, Kulübümüze sözleşme fesih bedeli olarak KDV dahil 33 milyon Euro garanti bedel ve 3 milyon Euro şarta bağlı bonus olmak üzere toplam KDV dahil 36 milyon Euro ödeme yapacaktır" denildi. - TRABZON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
500
