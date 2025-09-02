Trabzonspor, Uğurcan Çakır'ı Galatasaray'a 36 Milyon Euro'ya Transfer Etti
Trabzonspor, kaleci Uğurcan Çakır'ın Galatasaray'a transferi için toplam 36 milyon Euro ödeyeceğini açıkladı. Anlaşma, 33 milyon Euro garanti bedel ve 3 milyon Euro şarta bağlı bonus içermektedir.
Trabzonspor, Galatasaray'ın kaleci Uğurcan Çakır için toplam 36 milyon Euro ödeme yapacağını açıkladı.
Trabzonspor'dan yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Uğurcan Çakır'ın, Galatasaray Kulübü'ne kesin transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre; Galatasaray Kulübü, Kulübümüze sözleşme fesih bedeli olarak KDV dahil 33 milyon Euro garanti bedel ve 3 milyon Euro şarta bağlı bonus olmak üzere toplam KDV dahil 36 milyon Euro ödeme yapacaktır" denildi. - TRABZON
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor