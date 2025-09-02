Trabzonspor, Uğurcan Çakır'ı Galatasaray'a 36 Milyon Euro'ya Transfer Etti

Trabzonspor, Galatasaray'ın kaleci Uğurcan Çakır için toplam 36 milyon Euro ödeme yapacağını açıkladı.

Trabzonspor'dan yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Uğurcan Çakır'ın, Galatasaray Kulübü'ne kesin transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre; Galatasaray Kulübü, Kulübümüze sözleşme fesih bedeli olarak KDV dahil 33 milyon Euro garanti bedel ve 3 milyon Euro şarta bağlı bonus olmak üzere toplam KDV dahil 36 milyon Euro ödeme yapacaktır" denildi. - TRABZON