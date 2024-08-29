Üye Girişi
Haberler

Trabzonspor UEFA Konferans Ligi'nde elendi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trabzonspor, St. Gallen'e seri penaltı atışları sonucu mağlup olarak Avrupa'ya veda etti.

UEFA Konferans Ligi Play-off rövanşında Trabzonspor, normal süresi ve uzatma bölümleri 1-1 sona eren maçta St. Gallen'e seri penaltı atışları sonucu 5-4 mağlup olarak Avrupa'ya veda etti.

Maçtan Dakikalar (İkinci yarı)

52. dakikada Cihan Çanak'ın uzak mesafeden vuruşunda kaleci Lawrence Ati topu kornere çeldi.

52. dakikada Barisic'in sol taraftan kullandığı köşe atışında Enis Destan'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Ati'nin sağından ağlarla buluştu. 1-1

54. dakikada Cihan Çanak'ın kale sahası içine gönderdiği topu iyi takip eden Enis Destan'ın vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Ati'de kaldı.

57. dakikada sağ çaprazdan Malheirio'nun vuruşunu kaleci Ati kornere çeldi..

110. dakikada Trezeguet'in kullandığı serbest vuruşta üst direğe çarpan top oyun alanına döndü. Dönen topu savunma oyuncuları uzaklaştırdı.

Hakemler: Andris Treimanis, Haralds Gudermanis, Aleksejs Spasennikovs

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Ozan Tufan (Melheiro dk. 46), Savic, Denswill, Barisic, Mendy, Okay Yokuşlu (Lundstram dk. 90), Bardhi (Cihan Çanak dk. 46), Visca (Poyraz Yıldırım dk. 90+8), Orsic (Trezeguet dk. 75), Enis Destan (Draguş dk. 75)

Yedekler: Onuralp Çevikkan, Muhammet Taha Tepe, Arif Boşluk, Batagov, Eren Elmalı, Umut Güneş

Teknik Direktör: Abdullah Avcı

St. Gallen: Lawrence Ati, Okoroji (Noah dk. 85), Vallici, Ambrosiui, Schmidt (Faber dk. 61), Stevanovic (Diaby dk. 90+8), Witzig (Csoboth dk. 61), Görtler, Toma, Geubbels (Cisse dk. 73), Akolo (Milosevic dk. 46)

Yedekler: Watkowiak, Dumrath, Stanic, Mambimbi, Ruiz, Konietzke Milosevic

Teknik Direktör: Enrico Maassen

Goller: Schmidt (dk. 31) (St. Gallen), Enis Destan (dk. 52) (Trabzonspor)

Penaltılar:

Atanlar: Denswill, Trezeguet, Barisic, Draguş (Trabzonspor), Milosevic, Vallci, Cisse, Toma, Ambrosiui (St. Gallen)

Kaçıranlar: Savic (Trabzonspor)

Sarı kartlar: Abdullah Avcı (Trabzonspor), Görtler, Lawrence Ati, Noah, Ambrosiui (St. Gallen) - TRABZON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Trabzonspor Konferans trabzon Futbol Spor Futbol Spor Güncel Haberler

Merkez Bankası'ndan Türk lirası mevduatı destekleyici ilave adımlar

Merkez Bankası'ndan Türk lirası mevduatı destekleyici ilave adımlar

 Irak'ta Türk SİHA'sı düşürüldü, Dışişleri Bakanlığı'ndan açıklama geldi

Irak'ta Türk SİHA'sı düşürüldü, Dışişleri Bakanlığı'ndan açıklama geldi

 Kayıp Narin Güran'la ilgili haberlere yayın yasağı getirildi

Kayıp Narin Güran'la ilgili haberlere yayın yasağı getirildi
İzmir'de eşini yaralayıp yanındaki arkadaşını öldüren kişi intihar etti

İzmir'de eşini yaralayıp yanındaki arkadaşını öldüren kişi intihar etti
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Las Palmas Real Madrid ARDA GÜLER neden yok, kadroda yok mu, sakat mı? Emeklilik sistemi değişiyor mu? Yeni emeklilik sistemi nasıl olacak? Twitter çöktü mü, kapandı mı? X çöktü mü, neden açılmıyor? Beşiktaş Lugano maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) Beşiktaş Lugano geniş özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti? Las Palmas Real Madrid maçı hangi kanalda? Real Madrid maçını hangi kanal veriyor, nereden izlenir? Vatan Caddesi 30 ağustos kutlamaları saat kaçta 2024? Las Palmas Real Madrid maçı CANLI izle! (HD) Real Madrid maçı canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? 30 Ağustos marketler açık mı, kapalı mı BİM, A101, ŞOK 30 Ağustos Cuma çalışma saatleri? Trabzonspor elendi mi, turu geçti mi? UEFA Avrupa Konferans Ligi Trabzonspor Avrupa'dan elendi mi? 30 Ağustos kütüphaneler açık mı, kapalı mı? Beşiktaş Lugano maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SONUCU! Beşiktaş Lugano golleri kim attı, canlı maç anlatımı!
title