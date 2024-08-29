Trabzonspor UEFA Konferans Ligi'nde elendi

UEFA Konferans Ligi Play-off rövanşında Trabzonspor, normal süresi ve uzatma bölümleri 1-1 sona eren maçta St. Gallen'e seri penaltı atışları sonucu 5-4 mağlup olarak Avrupa'ya veda etti.

Maçtan Dakikalar (İkinci yarı)

52. dakikada Cihan Çanak'ın uzak mesafeden vuruşunda kaleci Lawrence Ati topu kornere çeldi.

52. dakikada Barisic'in sol taraftan kullandığı köşe atışında Enis Destan'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Ati'nin sağından ağlarla buluştu. 1-1

54. dakikada Cihan Çanak'ın kale sahası içine gönderdiği topu iyi takip eden Enis Destan'ın vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Ati'de kaldı.

57. dakikada sağ çaprazdan Malheirio'nun vuruşunu kaleci Ati kornere çeldi..

110. dakikada Trezeguet'in kullandığı serbest vuruşta üst direğe çarpan top oyun alanına döndü. Dönen topu savunma oyuncuları uzaklaştırdı.

Hakemler: Andris Treimanis, Haralds Gudermanis, Aleksejs Spasennikovs

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Ozan Tufan (Melheiro dk. 46), Savic, Denswill, Barisic, Mendy, Okay Yokuşlu (Lundstram dk. 90), Bardhi (Cihan Çanak dk. 46), Visca (Poyraz Yıldırım dk. 90+8), Orsic (Trezeguet dk. 75), Enis Destan (Draguş dk. 75)

Yedekler: Onuralp Çevikkan, Muhammet Taha Tepe, Arif Boşluk, Batagov, Eren Elmalı, Umut Güneş

Teknik Direktör: Abdullah Avcı

St. Gallen: Lawrence Ati, Okoroji (Noah dk. 85), Vallici, Ambrosiui, Schmidt (Faber dk. 61), Stevanovic (Diaby dk. 90+8), Witzig (Csoboth dk. 61), Görtler, Toma, Geubbels (Cisse dk. 73), Akolo (Milosevic dk. 46)

Yedekler: Watkowiak, Dumrath, Stanic, Mambimbi, Ruiz, Konietzke Milosevic

Teknik Direktör: Enrico Maassen

Goller: Schmidt (dk. 31) (St. Gallen), Enis Destan (dk. 52) (Trabzonspor)

Penaltılar:

Atanlar: Denswill, Trezeguet, Barisic, Draguş (Trabzonspor), Milosevic, Vallci, Cisse, Toma, Ambrosiui (St. Gallen)

Kaçıranlar: Savic (Trabzonspor)

Sarı kartlar: Abdullah Avcı (Trabzonspor), Görtler, Lawrence Ati, Noah, Ambrosiui (St. Gallen) - TRABZON