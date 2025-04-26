Trabzonspor, UEFA Gençlik Ligi Finali İçin Hazırlıklara Başladı

UEFA Gençlik Ligi'nde şampiyonluk mücadelesi veren Trabzonspor, 28 Nisan Pazartesi günü Barcelona ile oynayacağı final maçının hazırlıklarına başladı.

Bordo-mavili kulübün açıklamasına göre teknik direktör Eyüp Saka yönetiminde maçın oynanacağı Colovray Spor Merkezi'ndeki antrenman basın mensuplarına kapalı yapıldı.

İdmanda, Salzburg ile dün oynanan maçta görev alan futbolcuların yenileme çalışması, diğer oyuncular ise çift kale maç yaptı.

Bordo-mavililer, yarınki antrenmanla final karşılaşmasının hazırlıklarını tamamlayacak.