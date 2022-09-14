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Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi'ndeki ikinci maçında Kızılyıldız'ı konuk edecek

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Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi'ndeki ikinci maçında Kızılyıldız'ı konuk edecek

Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi H Grubu ikinci hafta maçında yarın Sırbistan temsilcisi Kızılyıldız'ı konuk edecek.

Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi H Grubu ikinci hafta maçında yarın Sırbistan temsilcisi Kızılyıldız'ı konuk edecek.

Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde oynanacak ve saat 19.45'te başlayacak karşılaşmayı Alman hakem Sascha Stegemann yönetecek. Stegemann'ın yardımcılıklarını ise Christian Gittelmann ve Mark Borsch yapacak.

Gruptaki ilk maçında Macaristan'ın Ferencvaros takımına deplasmanda 3-2 mağlup olan bordo-mavililer, rakibini yenerek gruptaki ilk galibiyetini almak istiyor.

Trabzonspor'da Hüseyin Türkmen, Serkan Asan, Bruno Peres, Edin Visca ve Dorukhan Toköz'ün sakatlıkları sürüyor. Yusuf Yazıcı ve Djaniny Semedo'nun durumları ise son kontrollerin ardından netleşecek.

Kaynak: AA / Selçuk Kılıç - Spor

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