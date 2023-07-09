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Trabzonspor, Udinese oyuncusu Filip Benkovic'le anlaştı

Trabzonspor, Udinese oyuncusu Filip Benkovic'le anlaştı

Spor Haberleri

Transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor, Hırvat oyuncu Filip Benkovic'i sezon sonuna kadar kiralamak için Udinese ile anlaştı. Benkovic, İstanbul'a gelip sağlık kontrolünden geçtikten sonra Trabzonspor'un Slovenya kampına katılacak.

Transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor, Udinese oyuncusu Filip Benkovic'le anlaştı.< Trabzonspor Teknik Direktörü Nenad Bjelica'nın talebi doğrultusunda bordo-mavili kulüp, Hırvat oyuncu Filip Benkovic'i transfer ediyor. Hırvatistan Milli Takımı'nda da oynayan 25 yaşındaki stoperin sezon sonuna kadar kiralanması için kulübü Udinese ile anlaşıldı. Trabzonspor'un, İtalyan ekibiyle satın alma opsiyonlu olarak anlaştığı oyuncu bu akşam İstanbul'a gelip sağlık kontrolünden geçtikten sonra bordo-mavililerin Slovenya kampına katılacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Selay Saykal - Spor

Trabzonspor İstanbul Slovenya Spor Haberler

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