Trabzonspor, Udinese'den Filip Benkovic'i kiraladı

Trabzonspor, İtalya Serie A ekibi Udinese forması giyen Filip Benkovic'i satın alma opsiyonuyla 1 yıllığına kiraladığını açıkladı. Kiralama bedeli olarak Udinese'ye 500 bin Euro ödenecek. Benkovic'e 1 milyon 100 bin Euro maaş ödenecek.

- Trabzonspor, İtalya Serie A ekibi Udinese forması giyen Filip Benkovic'i satın alma opsiyonuyla 1 yıllığına kiraladı. Trabzonspor, Udinese forması giyen Filip Benkovic'i satın alma opsiyonlu olarak sezon sonuna kadar kiraladığını açıkladı. Trabzonspor'dan Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamaya göre, kiralama bedeli olarak Udinese'ye 500 bin Euro ödenecek. Satın alma opsiyonunun kullanılması halinde ise İtalyan ekibine 4 taksitle 2 milyon 500 bin Euro ödeme yapılacak. Ayrıca, futbolcunun başka bir kulübe transferi durumunda ise Udinese'ye transfer bedelinin yüzde 10'u ödenecek. Sizce Arda Güler'in Fenerbahçe'den ayrılık kararı doğru mu? — Haberler.com (@Haberler) July 5, 2023