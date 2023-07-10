Trabzonspor, Udinese'den Filip Benkovic'i kiraladı
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Trabzonspor, İtalya Serie A ekibi Udinese forması giyen Filip Benkovic'i satın alma opsiyonuyla 1 yıllığına kiraladığını açıkladı. Kiralama bedeli olarak Udinese'ye 500 bin Euro ödenecek. Benkovic'e 1 milyon 100 bin Euro maaş ödenecek.
- Trabzonspor, İtalya Serie A ekibi Udinese forması giyen Filip Benkovic'i satın alma opsiyonuyla 1 yıllığına kiraladı. Sizce Arda Güler'in Fenerbahçe'den ayrılık kararı doğru mu?
Sizce Arda Güler'in Fenerbahçe'den ayrılık kararı doğru mu?— Haberler.com (@Haberler) July 5, 2023