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Trabzonspor U19, UEFA Gençlik Ligi'nde Çeyrek Finale Yükseldi

Trabzonspor U19, UEFA Gençlik Ligi'nde Çeyrek Finale Yükseldi
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Trabzonspor U19 Teknik Direktörü Eyüp Saka, Atalanta U19'yi penaltılarla mağlup ederek çeyrek finale yükselmelerinin mutluluğunu ifade etti. Kısıtlı bir kadro ile zorlukların üstesinden geldiklerini ve inançlarını koruduklarını belirtti.

Trabzonspor U19 Teknik Direktörü Eyüp Saka, Avrupa UEFA Gençlik Ligi'nde çeyrek finale yükseldikleri için çok mutlu ve gururlu olduklarını söyledi.

Avrupa UEFA Gençlik Ligi son 16 turunda Trabzonspor U19, İtalya'nın Atalanta U19 ekibini penaltılarla 5-3 mağlup ederek adını çeyrek finale yazdırdı. Trabzonspor U19 Teknik direktörü Eyüp Saka, maçın ardından açıklamalarda bulundu. Saka, "Çok mutlu ve gururluyuz. Kulübümüz adına, oyuncularımız ve şehrimiz adıma çok gururlu olduğumuzu söylemek isterim. Tarifi imkansız duygular içeresindeyiz. Böyle mutluluklar kolay olmuyor" dedi.

"Kısıtlı bir kadroyla oynuyoruz"

Kısıtlı bir kadro ile oynadıklarını belirten Saka, "Sakatlıklardan çıkan ve yeni antrenmanlara başlayan oyuncularımız var. Daha kısıtlı bir kadro ile oynuyoruz. Daha efektif bir şekilde kadroyu kullanmaya çalışıyoruz. Oyunun penaltılara gideceğini düşünerek ve penaltı iyi kullana oyuncularımızı da oyuna katmayı oyun içersin de olmalarını planlamıştık. Planladığımız gibi olduğunu düşünüyorum" diye konuştu.

Karşılaşacakları rakiplerin ciddi rakipler olduğunu söyleyen Eyüp Saka, "Rakiplerimiz çok ciddi rakipler ve çok saygı duyuyoruz. Rakip kim olur ise olsun biz sahada elimizden gelenin en iyisini yapmak için mücadele edeceğiz. Bunu yaptığımız sürece de sonuçlar alacağımızı düşünüyorum" açıklamasında bulundu.

"Taraftarlarımıza teşekkür ediyorum"

Taraftarların desteğini her zaman yanlarında hissettiklerini belirten Saka, "Takımımızla yatıp takımımızla kalkıyoruz. Onların desteğini yanımızda hissetmek güçlü hissettiriyor. Her zaman bizimle beraber olsunlar her zaman bizi desteklesinler her zaman bizim yanımızda olsunlar" dedi.

"İnançlarımızdan ve hedeflerimizden yana sıkıntımız yok"

Trabzonspor U19 Teknik Direktörü, inançlarından ve hedeflerinden yana bir sıkıntıları olmadığını vurgulayarak, sözlerini şöyle tamamladı:

"Biz çocuklarımıza güveniyoruz, adım adım gitmek istiyoruz. Bu organizasyon çok önemli oyuncularımızı görünür kılıyor. Bu oyuncu gurubunu hem A takımına hem de Türk futboluna sunabilmek, bunu yaparken de hem oyun hem sonuç hem de oyuncularımızı kazanabilirsek bizim için gerçek şampiyonluk odur diye düşünüyorum." - TRABZON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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