Trabzonspor U19 Elit A Ligi'nde Şampiyon Oldu

Antalya'da oynanan Süper Lig U19 Elit A Ligi finalinde Yılport Samsunspor'u 3-2 yenen Trabzonspor, şampiyon oldu.

Trabzonspor Kulübünün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "U19 Elit A Ligi finalinde Yılport Samsunspor'u, 1-0 geriye düştüğü karşılaşmada 3-2 mağlup ederek şampiyon olan U19 takımımızı yürekten kutlarız." ifadesine yer verildi.