Trabzonspor'u Avusturya'da taraftarı yalnız bırakmadı Yeni sezon hazırlıkları kapsamında Avusturya'da kamp yapan Trabzonspor'u, İtalya'nın Torino takımı ile oynayacağı maç öncesi taraftarı yalnız bırakmadı. Yeni sezon hazırlıkları kapsamında Avusturya'da kamp yapan Trabzonspor'u, İtalya'nın Torino takımı ile oynayacağı maç öncesi taraftarı yalnız bırakmadı. Bordo-mavili ekibin Bad Haring Bölgesi'nde kamp yaptığı otele gelen yaklaşık 200 kişilik taraftar grubu, takıma otelden çıkışında sevgi gösterilerinde bulundu. Ellerindeki meşaleleri yakarak teknik direktör Abdullah Avcı ve futbolculara tezahüratlar yapan taraftarlar, yaklaşık 30 kilometre uzaklıktaki Kitzbühel kasabasına takımlarını konvoy eşliğinde getirdi. Trabzonspor'un Kitzbühel Stadı'nda oynanacak karşılaşmasına da çok sayıda taraftar geldi. 5 binin üzerinde bordo-mavili taraftar, karşılaşmayı izleyecek. AA / Selçuk Kılıç - Spor Trabzonspor Avusturya Torino İtalya Spor Haberler

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