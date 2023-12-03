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Trabzonspor'u 1-0 Yenen Mondihome Kayserispor

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Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Mondihome Kayserispor, deplasmanda Trabzonspor'u 1-0 yendi. Bahoken'in attığı golle galip gelen Kayserispor, üç puanı hanesine yazdırdı.

Stat: Papara Park

Hakemler: Ümit Öztürk, Murat Tuğberk Curbay, Mehmet Akıncık

Trabzonspor : Uğurcan Çakır, Larsen, Baniya, Denswil, Eren Elmalı, Berat Özdemir (Dk. 63 Kourbelis), Abdülkadir Ömür (Dk. 78 Umut Güneş), Visca (Dk. 63 Enis Destan), Trezeguet (Dk. 78 Teklic), Pepe (Dk. 38 Bakasetas), Onuachu

Mondihome Kayserispor : Bilal Bayazıt, Gökhan Sazdağı, Hosseini, Attamah, Carole (Dk. 59 Uzodimma), Ramazan Civelek (Dk. 69 Arif Kocaman), Karimi, Aylton, Kemen (Dk. 69 Mane), Cardoso (Dk. 82 Bahoken), Thiam

Gol: Dk. 88 Bahoken (Mondihome Kayserispor )

Sarı kartlar: Dk. 18 Kemen, Uzodimma (Maç bitiminde) (Mondihome Kayserispor ), Dk. 86 Kourbelis, Dk. 90+3 Teklic, Enis Destan (Maç bitiminde) ( Trabzonspor )

Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Mondihome Kayserispor, deplasmanda Trabzonspor'u 1-0 yendi.

54. dakikada Bakasetas'ın pasında ceza alanı sağ çaprazında topla buluşan Trezeguet'nin şutunda, savunmaya çarpan top direğin az farkla yanından kornere çıktı.

59. dakikada Visca'nın sağdan kullandığı köşe atışında, ceza alanı içinde Onuachu'nun kafa vuruşunda, top yandan auta gitti.

64. dakikada Eren Elmalı'nın soldan ortasında ceza alanı içinde Onuachu'nun kafa vuruşunda, top kaleci Bilal Bayazıt'ta kaldı.

67. dakikada Bakasetas'ın soldan kullandığı köşe atışında, ceza alanı içinde Onuachu'nun kafa vuruşunda, top üst direğe çarparak auta çıktı.

88. dakikada konuk takım golü buldu. Gökhan Sazdağı'nın sağdan ortasında altıpas içinde Bahoken'in sert kafa vuruşunda, kaleci Uğurcan Çakır'ın müdahale edemediği top filelerle buluştu: 0-1.

Mondihome Kayserispor, karşılaşmadan 1-0 galip ayrıldı.

Kaynak: AA / Spor

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