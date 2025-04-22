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Trabzonspor, Türkiye Kupası'nda 17. Final Hedefliyor

Trabzonspor, Türkiye Kupası'nda 17. Final Hedefliyor
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Trabzonspor, Türkiye Kupası Çeyrek Final maçında Göztepe'yi elemesi durumunda 17. kez final maçı oynayacak. Bordo-mavililer, bu sezon Süper Lig'de beklenen performansı gösteremese de Ziraat Türkiye Kupası'nı 10. kez kazanmayı hedefliyor.

TRABZONSPOR, Türkiye Kupası Çeyrek Final maçında karşılaşacağı Göztepe'yi elemesi halinde 17'nci kez final maçı oynayacak. Süper Lig'de bu sezon istenilen performansı gösteremeyen bordo mavililer, Ziraat Türkiye Kupası'nı 10'uncu kez müzesine getirmeyi hedefliyor.

Trabzonspor, 24 Nisan Perşembe günü Türkiye Kupası Çeyrek Final maçında karşılaşacağı Göztepe'yi elemesi halinde 17'nci kez final maçı oynayacak. Türkiye Kupası organizasyonda daha önce 16 kez final oynayan bordo-mavili takım, 9 kez mutlu sona ulaşırken, 7 kez de kupayı rakiplerine kaptırdı. Bordo-mavili takım, kupada 1976-1977, 1977-1978, 1983-1984, 1991-1992, 1994-1995, 2002-2003, 2003-2004, 2009-2010 ve 2019-2020 sezonlarında mutlu sona ulaştı. Karadeniz ekibi, bu yıl 63'üncüsü düzenlenen Türkiye Kupası'nda en çok final oynayan 4'üncü takım konumunda bulunuyor. Süper Lig'de bu sezon istenilen performansı gösteremeyen bordo mavililer, Ziraat Türkiye Kupası'nı 10'uncu kez müzesine getirmeyi hedefliyor.

Trabzonspor, Türkiye 1'inci Futbol Ligi'ne yükseldiği ilk sezon olan 1974-75 sezonunda final oynama başarısı gösterirken, karşılaştığı Beşiktaş'a karşı kaybetmişti. Bordo mavililer, bir sonraki 1975-76 sezonunda da finale yükselirken, bu sefer de Galatasaray'a karşı penaltılarla kupayı kaybetmişti. Trabzonspor, 1976-77 sezonunda ise yeniden final oynamaya hak kazanarak, Beşiktaş'ı eleyip ilk Türkiye Kupası'nı kazanma başarısını göstermişti.

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
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