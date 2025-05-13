Trabzonspor, Türkiye Kupası Finaline Hazırlanıyor

ZİRAAT Türkiye Kupası Final müsabakası öncesinde Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke ve takım kaptanı Uğurcan Çakır açıklamalarda bulundu.

Trabzonspor ile Galatasaray Türkiye Kupası'nda Gaziantep'te yarın oynayacakları final maçıyla kupada 20'nci kez birbirlerine rakip olacak. Yarın Gaziantep Büyükşehir Stadyumu'nda oynanacak olan maç öncesi her iki takımın kafilesi Gaziantep'e geldi. Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Galatasaray kaptanı Fernando Muslera, Trabzonspor kaptanı Uğurcan Çakır ortak basın toplantısı düzenledi. Önce basın toplantısı odasına bırakılan Türkiye Kupası ile birlikte yapılan fotoğraf çekiminin ardından açıklamalarda bulunuldu.

Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, yarın büyük bir gün ve önemli bir maç olacağını belirterek, sezon içerisinde dalgalanmalı bir performansın ardından önlerinde Avrupa için hedef bir maç olduğunu kaydetti. Taraftarlı mutlu etmeleri gerektiğini ve bir özür borcu olduğunu belirten Tekke, "Yarın hepimiz için güzel ve büyük bir gün. Sezon içerisinde dalgalanmalı bir performans. Biz geldikten sonra bu durum bir nebze duruldu. Önümüzde Avrupa için hedef bir maç var. Bu maç için bazı oyuncularımızın aşırı oynama istediği var. Taraftarlımızı mutlu etmemiz lazım. Onlara bir özür borcumuz var. Ne kadar zor olursa olsun Avrupa'ya gitmemiz lazım. Ama önümüzde bir Galatasaray gerçeği var. Çok önemli, pahalı ve zorlu bir rakip. Ama karşılarında da çok istekli bir Trabzonspor var. Hak edenin kazandığı, her şeyin sahada kaldığı bir maç olsun. Biz kupayı çok istiyoruz. Gücümüzden daha fazla mücadele edip bunu almaya çalışacağız. 10 haftalık periyotta olumlu ve pozitif şeyler var. Bulunduğum süre içerisinde oyuncularıma vermek istediğim ve aldığım şeyler beklediğimin çok üzerinde. Avrupa'ya gitme tabi ki çok önemli. Bizim buraya geliş amacımız oyun üzerine biraz daha düşünebilmek. Bizim yarın yapacağımız şey rahat olmak ve Trabzon şehri gibi mücadele etmek. Sonuç önemli ama önce mücadele. Bunu da oyun oynayarak yapma ve rahatlama ihtiyacımız var. Mücadele edeceğiz ve bunu da yarın göstereceğiz. Fatih Tekke olarak, teknik adam olarak kulübe verdiğim ve vereceğim şeyler olarak konuşacak olursak oyunun bir plan, birkaç plan üzerine oynanabilmesini konuşabiliyor olmamız lazım. Ülke olarak bunu konuşmamız lazım. Geldiğimiz ilk toplantıda söylediğim şey, oyuncularıma güveniyorum. Ama anlar bazen belirleyici olur. Benim tarihe geçmekten ziyade çok çalışarak başarılı olma hedefim var. Kupa bu yol için başlangıç olabilir. O yüzdem kupayı kazanmak istiyoruz" diye konuştu.

UĞURCAN ÇAKIR: SEZONUN EN KRİTİK MAÇINA ÇIKACAĞIZ

Trabzonspor takım kaptanı Uğurcan Çakır ise, sezonun en kritik maçına çıkacaklarını ve taraftara bir kupa hediye etmek istediklerini ifade ederek, "Sezonun en kritik maçına çıkacağız. Kupayı alarak Avrupa kupalarına katılmak ve kulübümüze bir kupa daha hediye etmek istiyoruz. Bu sezon lig istediğimiz gibi olmadı. O nedenle sezonun en kritik maçını oynayacağız. Kendimi iyi hissediyorum. Son antrenmana katıldım. Yarın için hazır hissediyorum. Yarın takım olarak elimizden geleni yapacağız. Ben altyapıya katıldığımda Muslera Galatasaray kalecisiydi. Şimdi karşılıklı oynuyoruz. Çok önemli ve Türk futboluna çok şey katmış bir kaleci. Umarım ben de onun gibi başarılar kazanarak önemli bir kaleci olurum" ifadelerini kullandı.