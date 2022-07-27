Trabzonspor, Turkcell Süper Kupa maçı hazırlıklarına başladı Trabzonspor, Demir Grup Sivasspor ile 30 Temmuz Cumartesi günü İstanbul'da oynayacağı Turkcell Süper Kupa maçının hazırlıklarına başladı. Trabzonspor, Demir Grup Sivasspor ile 30 Temmuz Cumartesi günü İstanbul'da oynayacağı Turkcell Süper Kupa maçının hazırlıklarına başladı. Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman, dinamik ısınma ile başlayıp koordinasyon çalışmasıyla devam etti. Antrenman, 5'e 2 ve geniş alan oyunlarının ardından çift kale maçla sona erdi. Trabzonspor, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek. Spor AA / Gazi Nogay TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş Trabzonspor Süper Kupa Sivasspor Spor Haberler

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