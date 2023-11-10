Trabzonspor, TÜMOSAN Konyaspor'u 2-1 Yendi
Spor Haberleri
Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Trabzonspor, TÜMOSAN Konyaspor'u 2-1 yendi. Onuachu'nun attığı gollerle Trabzonspor galibiyete ulaştı.
Stat: Papara Park
Hakemler: Cihan Aydın, Serkan Ok, Volkan Ahmet Narinç
Trabzonspor : Uğurcan Çakır, Mehmet Can Aydın (Dk. 90 Benkovic), Baniya (Dk. 82 Enis Destan), Denswil, Larsen, Berat Özdemir (Dk. 46 Bakasetas), Mendy, Abdülkadir Ömür, Pepe, Visca (Dk. 69 Trezeguet), Onuachu
TÜMOSAN Konyaspor : Bernardoni, Ahmet Oğuz (Dk. 76 Paz), Adil Demirbağ, Calvo, Yasir Subaşı, Uğurcan Yazgılı (Dk.89 Cebrail Karayel), Soner Dikmen, Muric (Dk. 68 Andreasen), Cicaldau (Dk. 89 Yunus Mallı), Moreno, Cikalleshi (Dk. 68 Castro)
Goller: Dk. 59 ve 85 Onuachu ( Trabzonspor ), Dk. 77 Andreasen (TÜMOSAN Konyaspor )
Sarı Kartlar: Dk. 71 Adil Demirbağ, Dk. 90+5 Soner Dikmen, Dk. 90+6 Calvo (TÜMOSAN Konyaspor ) Dk. 90+2 Onuachu ( Trabzonspor )
Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Trabzonspor, TÜMOSAN Konyaspor'u 2-1 yendi.
49. dakikada Pepe'nin taşıdığı topa ceza alanı içinde Onuachu'nun vuruşunda, kaleci Bernardoni meşin yuvarlağı kornere çeldi.
59. dakikada Trabzonspor öne geçti. Pepe'nin pasında, ceza alanı içinde Calvo'nun ıskaladığı top ile uygun durumda buluşan Onuachu meşin yuvarlağı kaleci Bernardoni'nin solundan filelere gönderdi: 1-0
61. dakikada Soner Dikmen'in ceza alanı sol çaprazından şutunda, kaleci Uğurcan Çakır'ı geçen top direğin yanından auta çıktı.
72. dakikada Bakesatas'ın soldan kullandığı serbest atışta, ceza alanı içinde Onuachu'nun kafa vuruşunda, top yandan auta gitti.
73. dakikada Morena'nın ceza alanı sol çaprazından şutunda, kaleci Uğurcan Çakır, yatarak topun sahibi oldu.
77. dakikada TÜMOSAN Konyaspor, beraberliği sağladı. Castro'nun soldan ortasında, ceza alanı içinde iyi yükselen Andreasen'in kafa vuruşunda top filelere gitti: 1-1
81. dakikada Bakasetas'ın kullandığı serbest atışta, kaleci Bernardoni sol tarafına sert şekilde gelen topu güçlükle kornere çeldi.
85. dakikada Trabzonspor, tekrar öne geçti. Enis Destan'ın pasında, ceza alanı içinde Onuachu, sıçrayarak ayağın arkasıyla topu filelere yolladı: 2-1
90+3. dakikada Adil Demirbağ'ın ceza alanı dışından şutunda, kaleci Uğurcan Çakır, iki hamlede topu kontrol etti.
Trabzonspor, karşılaşmadan 2-1 galip ayrıldı.