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Trabzonspor-TÜMOSAN Konyaspor Maçının İlk Yarısı Golsüz Tamamlandı

Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Trabzonspor-TÜMOSAN Konyaspor karşılaşmasının ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı. İlk yarıda her iki takım da gol bulamadı.