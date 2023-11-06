Trabzonspor, Tümosan Konyaspor maçı hazırlıklarına başladı

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Tümosan Konyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı. Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda dinamik ısınma, pas çalışması ve çift kale maç yapıldı.

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında 10 Kasım Cuma günü Tümosan Konyaspor ile sahasında yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanın ilk bölümünde, dinamik ısınma ve pas çalışması gerçekleştirildi. Dar alanda oyun ile devam eden antrenman, çift kale maç ile tamamlandı.

Trabzonspor, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.