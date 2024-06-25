Trabzonspor, Trezeguet'in Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'na katılmasına izin vermedi

Trabzonspor Kulübü, ülkesinin milli takımından davet alan Mısırlı oyuncusu Mahmoud Trezeguet'in Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'na katılmasına izin verilmediğini bildirdi.

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, futbolcuları Trezeguet'in, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Mısır'ın 23 yaş altı futbol takımında oynaması için davet aldığı belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Oyuncumuz bu turnuvada yer almak istediğini kulübümüze bildirmiş ancak FIFA'nın uluslararası maç takvimi Olimpiyat U23 oyunlarını içermediğinden ve takımımız davet süresince UEFA kulüp müsabakalarında önemli eleme maçları oynayacağından sporcumuzun 2024 Paris Yaz Olimpiyatları'na katılmasına izin verilmemiştir."