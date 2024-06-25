Trabzonspor, Trezeguet'in Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'na katılmasına izin vermedi
Trabzonspor Kulübü, Mısırlı oyuncusu Mahmoud Trezeguet'in Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'na katılmasına izin vermediğini açıkladı. Trezeguet, Mısır'ın 23 yaş altı futbol takımına davet almıştı ancak FIFA'nın uluslararası maç takvimi ve kulübünün önemli eleme maçları nedeniyle katılımına izin verilmedi.
Trabzonspor Kulübü, ülkesinin milli takımından davet alan Mısırlı oyuncusu Mahmoud Trezeguet'in Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'na katılmasına izin verilmediğini bildirdi.
Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, futbolcuları Trezeguet'in, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Mısır'ın 23 yaş altı futbol takımında oynaması için davet aldığı belirtildi.
Açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Oyuncumuz bu turnuvada yer almak istediğini kulübümüze bildirmiş ancak FIFA'nın uluslararası maç takvimi Olimpiyat U23 oyunlarını içermediğinden ve takımımız davet süresince UEFA kulüp müsabakalarında önemli eleme maçları oynayacağından sporcumuzun 2024 Paris Yaz Olimpiyatları'na katılmasına izin verilmemiştir."